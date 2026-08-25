Για την αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από τον ιό του δυτικού Νείλου στη χώρα μας αναφέρθηκαν σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μέσα από την εκπομπή «10 Παντού».

Μάλιστα, ο γνωστός δημοσιογράφος ξέσπασε και ανέφερε πως ντρέπεται με πράγματα που διαβάζει και αφορούν τον Αντώνη Πανούτσο που δίνει τη δική του μάχη σε ΜΕΘ εδώ και καιρό.

«Πρέπει να σου πω ότι δίνει σκληρή μάχη στην εντατική του Ευαγγελισμού ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ και συνεργάστηκα μαζί του στο MEGA, ο Αντώνης Πανούτσος, μολύνθηκε από τον ιό, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ εδώ και πολύ καιρό. Μακάρι να κερδίσει τη μάχη. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Αντώνη, είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός συνάδελφος και ντρέπομαι με αυτά που διαβάζω. Σταματήστε. Και καλά έκανες Αντώνη Καρπετόπουλε και το επεσήμανες. Μπράβο».