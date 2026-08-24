Το «The Voice of Greece», ο πιο συναρπαστικός, μουσικός διαγωνισμός, ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ΣΚΑΪ για 12η σεζόν! Οι auditions συνεχίζονται με ακόμα πιο εντατικό ρυθμό, αναζητώντας τις φωνές που θα διεκδικήσουν μια θέση στη σκηνή.

Η έναρξη των γυρισμάτων ξεκινά σύντομα, με τον Γιώργο Λιανό να επιστρέφει στην παρουσίαση του δημοφιλούς format. Στις εμβληματικές, κόκκινες καρέκλες παίρνουν θέση, για 3η συνεχή σεζόν, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου. Ποιος coach θα «χτίσει» την καλύτερη ομάδα και θα εντοπίσει την «Καλύτερη Φωνή της Ελλάδος»;

Δείτε το trailer: