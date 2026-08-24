Ο Απόστολος Μαγγηριάδης επέστρεψε στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του καθημερινού μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων στις 14:00, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ERTNEWS.

Λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι της Δευτέρας 24 Αυγούστου, ο δημοσιογράφος καλωσόρισε το κοινό στην πρεμιέρα του ενημερωτικού τομέα του σταθμού για τη νέα σεζόν.

«Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις του ΣΚΑΪ στις 14:00. Ας δούμε πως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα η επικαιρότητα», ανέφερε στην εισαγωγή του ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια πέρασε στην αναγνώριση των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας, εστιάζοντας στην πολιτική και τη διεθνή ατζέντα.