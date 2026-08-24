Το παρελθόν ξυπνά, η ιστορία γράφεται on camera και η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα πλησιάζει…

Το νέο backstage βίντεο του «Κρίνο & Αγκάθι» μάς μεταφέρει στα γυρίσματα της νέας μεγάλης σειράς εποχής του ΑΝΤ1. Οι πρωταγωνιστές, η κινηματογραφική αισθητική και οι άνθρωποι πίσω από τις κάμερες συνθέτουν το παζλ.

Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, με φόντο έναν κόσμο όπου ο έρωτας, η εκδίκηση και τα καλά κρυμμένα μυστικά ορίζουν τη μοίρα και τις ζωές των ηρώων.

Δείτε το βίντεο: