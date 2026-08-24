Έχοντας στο πλευρό του τη νέα του παρτενέρ, την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, καλημέρισε ο Νίκος Στραβελάκης το τηλεοπτικό κοινό, σήμερα, Δευτέρα 24/8, από τη συχνότητα του Open.

Ειδικότερα, λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί, ο Νίκος Στραβελάκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία. Αν θέλεις να είμαστε φίλοι, μη μου πεις “καλό χειμώνα” από τις 24 Αυγούστου».

«Καλημέρα σας! Α ξεκινήσαμε με τα δύσκολα… Δεν λέω “καλό χειμώνα”, είμαι ήδη αρκετά μαυρισμένη και δεν θέλω ακόμα χειμώνες», διευκρίνισε, με τη σειρά της, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στον αέρα της ανανεωμένης ενημερωτικής εκπομπής.

«Καλημέρα! Λέω καλημέρα φέτος, καλώς σας βρήκα στην πρωινή ζώνη του OPEN. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πλέον θα ξαναγίνω μια πρωινή παρουσιάστρια», συμπλήρωσε, επίσης, με χαμόγελο η δημοσιογράφος για να υπογραμμίζει το νέο τηλεοπτικό της ταίρι, ο Νίκος Στραβελάκης, «και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε στη δική μας πρωινή παρέα. Καλημέρα, καλή σεζόν, καλή εβδομάδα… όχι καλό χειμώνα».

Και κάπως έτσι, λοιπόν, το «10 παντού» επέστρεψε στην καθημερινή πρωινή ζώνη του OPEN.