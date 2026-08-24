Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Κύπρο η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού καμπ στα Κατεχόμενα, με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να εξετάζει ήδη την υπόθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η επίσημη ιστοσελίδα των Καταλανών, όπου ως τοποθεσία της διοργάνωσης αναγράφεται «Lefkosa, Northern Cyprus».

Η προαναγγελία της Μπαρτσελόνα για προπονητικό camp στην κατεχόμενη Λευκωσία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο για την επιλογή της τοποθεσίας όσο και για τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρουσιάζεται από τον ισπανικό σύλλογο.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της FC Barcelona βρίσκεται αναρτημένο το «Lefkosa Camp», το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους, από 7 έως 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026. Ως χώρος αναφέρεται το Near East University και ακριβώς δίπλα εμφανίζεται η διατύπωση «Lefkosa, Northern Cyprus».

Η συγκεκριμένη αναφορά είναι εκείνη που προκαλεί τη μεγαλύτερη αντίδραση στην Κύπρο, καθώς η αυτοανακηρυχθείσα «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» αναγνωρίζεται διεθνώς μόνο από την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου, σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο μικροσκόπιο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου

Η υπόθεση έχει ήδη τεθεί υπό διερεύνηση από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).

Σύμφωνα με κυπριακά μέσα, η Ομοσπονδία έχει αρχίσει να συγκεντρώνει στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες διοργάνωσης του camp, οι φορείς που εμπλέκονται και κατά πόσο τίθενται ζητήματα που άπτονται των κανονισμών της FIFA και της UEFA.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστεί τόσο η επίσημη προβολή της διοργάνωσης από την Μπαρτσελόνα όσο και η πιθανή συμμετοχή προσώπων ή οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται η ΚΟΠ να απευθυνθεί στα αρμόδια διεθνή ποδοσφαιρικά όργανα ζητώντας περαιτέρω ενέργειες.

Τι προβλέπει το «Lefkosa Camp»

Η επίσημη ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα προβλέπει τρία προπονητικά γκρουπ ημερησίως, με τις ώρες να καθορίζονται ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία των συμμετεχόντων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στην Κύπρο, το camp απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 18 ετών, ενώ αναμένεται να συμμετάσχουν και προπονητές από την Ισπανία.

Η παρουσία του ονόματος και της τεχνογνωσίας μιας ομάδας του μεγέθους της Μπαρτσελόνα είναι αυτή που δίνει στην υπόθεση πολύ μεγαλύτερη διάσταση από μια συνηθισμένη ιδιωτική αθλητική διοργάνωση.

Αντιδράσεις και αίτημα για ακύρωση

Αντιδράσεις έχουν υπάρξει και σε πολιτικό επίπεδο.

Το ΕΛΑΜ ζήτησε την ακύρωση του camp και κάλεσε τόσο την ισπανική κυβέρνηση όσο και το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας να παρέμβουν, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα προβληματική τη διεξαγωγή επίσημης αθλητικής δραστηριότητας στα Κατεχόμενα από οργανισμό που προέρχεται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ζήτημα ξεπερνά έτσι τα στενά αθλητικά όρια και αποκτά σαφή πολιτική και διπλωματική διάσταση, καθώς η διατύπωση «Northern Cyprus» σε επίσημη πλατφόρμα ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως μπορεί να εκληφθεί ως έμμεση νομιμοποίηση μιας ονομασίας που δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Η παλαιότερη υπόθεση με τον Ζοάν Λαπόρτα

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα της Μπαρτσελόνα συνδέεται με τα Κατεχόμενα.

Το 2014 ο Ζοάν Λαπόρτα, τότε πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, είχε επισκεφθεί το βόρειο τμήμα της Κύπρου και είχε συναντηθεί στην Κερύνεια με Τουρκοκύπριους αξιωματούχους. Είχε επίσης εκφράσει υποστήριξη στις τότε προσπάθειες προσέγγισης των δύο ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών του νησιού.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, είχε συζητηθεί ακόμη και η προοπτική διεξαγωγής αγώνα ανάμεσα σε ομάδα από τα Κατεχόμενα και την Καταλονία, σχέδιο το οποίο τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Ο Λαπόρτα επέστρεψε στην προεδρία της Μπαρτσελόνα το 2021, γεγονός που αναπόφευκτα επαναφέρει εκείνο το προηγούμενο στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σημερινή διοργάνωση.

Γιατί η αναφορά σε «Βόρεια Κύπρο» προκαλεί τόσο έντονη αντίδραση

Το βασικό πρόβλημα για τη Λευκωσία δεν είναι μόνο ότι ένα ποδοσφαιρικό camp προγραμματίζεται στα Κατεχόμενα.

Είναι κυρίως ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της FC Barcelona η περιοχή εμφανίζεται ως «Northern Cyprus», χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στο ιδιαίτερο διεθνές καθεστώς της.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τα ψηφίσματα 541 και 550, έχει χαρακτηρίσει νομικά άκυρη την απόπειρα απόσχισης και έχει καλέσει όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για τον λόγο αυτό, μια φαινομενικά αθλητική διοργάνωση μετατρέπεται σε ζήτημα με σαφείς πολιτικές προεκτάσεις.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Μπαρτσελόνα, στο εάν θα προχωρήσει κανονικά στη διεξαγωγή του «Lefkosa Camp» και κυρίως στο εάν θα διατηρήσει στην επίσημη ιστοσελίδα της την επίμαχη αναφορά σε «Northern Cyprus», καθώς οι αντιδράσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να συνεχιστούν.