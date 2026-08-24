Μπορεί και δύο

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να αποκτήσει δύο εξτρέμ και όχι μόνο έναν. Οι ερυθρόλευκοι έχουν ούτως ή άλλως στο πρόγραμμα την απόκτηση παίκτη για τα άκρα της επίθεσης, υπό προϋποθέσεις όμως μπορεί να κινηθούν για δεύτερο. Αυτό θα κριθεί από το τι θα γίνει τελικά με τον Ζέλσον Μαρτίνς, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από Ρωσία. Ο Μεντιλίμπαρ στηρίζει πολύ τον Πορτογάλο, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του την περασμένη σεζόν, οπότε δεν θέλει να τον δει να αποχωρεί. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από το ύψος της πρότασης που θα γίνει, αν γίνει, αλλά και από το ποιος θα είναι ο υποψήφιος αντικαταστάτης. Προς το παρόν πάντως στον Πειραιά πάνε για έναν εξτρέμ και βλέπουμε…

Γι’ αυτό η αγκαλιά Πέλκα – Λίσι

Δεν πέρασε απαρατήρητη φυσικά η κίνηση του Πέλκα να αγκαλιάσει τον Λίσι μετά το γκολ που πέτυχε στο ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός. Ο Έλληνας άσος είχε πριν λίγες μέρες μια συζήτηση με τον Ιταλό προπονητή, ο οποίος του ξεκαθάρισε ότι τον πιστεύει και πως τον θεωρεί πολύ χρήσιμο, απαραίτητο, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και για τα αποδυτήρια. Ο λόγος του Πέλκα μετράει στα αποδυτήρια, η παρουσία του είναι πολύ σημαντική για τους συμπαίκτες του αλλά και για τον προπονητή, ο οποίος του έδωσε να καταλάβει ότι τον χρειάζεται. Και αυτό ήταν κάτι που το εκτίμησε ο Πέλκας και το έδειξε με την απόδοσή του, το γκολ που πέτυχε και τον τρόπο που επέλεξε να το πανηγυρίσει.

Δύο χαφ, ο ένας έκπληξη

Η πώληση του Τσέριν σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός θα πάρει δύο χαφ τελικά. Εδώ και καιρό οι πράσινοι ψάχνουν παίκτη για τη μεσαία γραμμή και με την απόφαση να πουλήσουν τον Τσέριν είναι δεδομένο πλέον πως πάνε για δύο παίκτες. Ο Αλαφούζος έχει ήδη δώσει πολλά λεφτά και δεν θα κάνει πίσω τώρα, θα είναι διαθέσιμο ένα πολύ δυνατό ποσό για να ενισχυθεί η ομάδα με τους παίκτες που χρειάζεται. Αυτούς που θα επιλέξουν οι Κοτσόλης και Νίστρουπ δηλαδή, οι οποίοι περίμεναν ότι θα είχαν κλείσει όλες οι μεταγραφικές εκκρεμότητες ήδη αλλά το θέμα του χαφ κρατάει εδώ και καιρό. Όσοι είναι κοντά στην ΠΑΕ πάντως υποστηρίζουν πως ο ένας από τους δύο χαφ που θα αποκτηθούν θα είναι όνομα-έκπληξη.

Ο επόμενος

Με τον Πιερό θα ασχοληθεί το επόμενο διάστημα ο Ριμπάλτα, έχοντας κλείσει το θέμα Φερνάντες. Ο Ισπανός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με την Αλάνιασπορ και δεν αποκλείεται σε αυτή τη χώρα να βρίσκεται και το μέλλον του Πιερό. Για τον επιθετικό από την Αϊτή υπήρξε ενδιαφέρον από τουρκικές ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν αλλά παρέμεινε φιλολογικό, δεν έγινε κάποια πρόταση. Θα γίνει προσεχώς ακόμη μία προσπάθεια και υπάρχει αισιοδοξία πως θα βρεθεί ομάδα και για τον Πιερό, ο οποίος ξέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την περσινή σεζόν ακόμη, ότι δεν έχει μέλλον στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με την πλάτη στον τοίχο

Φαβορί για να γίνει ο πρώτος προπονητής που θα χάσει τη δουλειά του στο φετινό πρωτάθλημα είναι ο Ματσάρι. Το κλίμα ήταν ήδη βαρύ για τον Ιταλό στον Ηρακλή και έγινε ακόμη βαρύτερο μετά το 4-0 από την ΑΕΚ. Το σκορ και η εμφάνιση της ομάδας είναι αυτά που χρεώνονται στον Ιταλό, ο οποίος δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες ακόμη. Από το επόμενο κιόλας παιχνίδι θα πρέπει ο Ηρακλής να παρουσιαστεί πολύ καλύτερος και να αρχίσει τη συγκομιδή βαθμών, γιατί σε διαφορετική περίπτωση η αλλαγή προπονητή θα είναι δεδομένη. Δεν αργεί και η πρώτη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, για να έχει έξτρα χρόνο στη διάθεσή του ο αντικαταστάτης.