Με ένα ατύχημα στην τούρτα των γενεθλίων της και την παρουσία του Νίνο στο ίδιο πλάνο, η Ζόζεφιν τοποθετήθηκε έμμεσα στα σενάρια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την προσωπική της ζωή.

Στο υλικό που κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο τραγουδιστής κάνει την εμφάνισή του στο χώρο, ενώ αμέσως μετά η ίδια καταγράφεται να αντιδρά με χιούμορ μπροστά στην πεσμένη τούρτα στο πάτωμα.

Το χρονικό των unfollow και η επανασύνδεση

Οι φήμες περί κρίσης είχαν ενταθεί πριν από μερικές εβδομάδες, όταν οι δύο καλλιτέχνες σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στα κοινωνικά δίκτυα.

Το περιστατικό αυτό ακολούθησε μια περίοδο κατά την οποία το ζευγάρι είχε αποφασίσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του. Μάλιστα, τον περασμένο Μάρτιο, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί δημόσια στον σύντροφό της, υπογραμμίζοντας τις ενέργειες που έκανε η ίδια για να έρθουν ξανά κοντά: «είναι ο άντρας της ζωής μου», είπε η ίδια για να περιγράψει τη σχέση τους.

Η νέα ανάρτηση στα social media επιβεβαιώνει ότι οι δυο τους πέρασαν μαζί την ημέρα των γενεθλίων της.