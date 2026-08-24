Η Στέλλα Κυριακίδου αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με γυναικολογικό καρκίνο, τονίζοντας ότι πλέον ο καρκίνος αποτελεί μέρος της ζωής της, αλλά δεν πρόκειται να τον αφήσει να την καθορίσει.

Η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε:

«Μια προσωπική εξομολόγηση

Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι πολύ προσωπικό: πριν από λίγες εβδομάδες διαγνώστηκα με γυναικολογικό καρκίνο.Όπως κάθε άνθρωπος που ακούει αυτή τη διάγνωση, βίωσα στιγμές μεγάλης αγωνίας, αβεβαιότητας και έντονων συναισθημάτων. Ταυτόχρονα, όμως, ένιωσα ευγνωμοσύνη γιατί βρέθηκα στα χέρια εξαιρετικών επαγγελματιών υγείας, τους οποίους ευχαριστώ από καρδιάς.

Μετά την επέμβασή μου η ιατρική ομάδα που με παρακολουθεί στο ΟΚΤΚ συνέστησε να ακολουθήσω προληπτική χημειοθεραπεία, με στόχο να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος επανεμφάνισης του καρκίνου. Ξεκινώ αύριο. Και αντιμετωπίζω αυτή τη νέα πρόκληση με δύναμη, πίστη και αισιοδοξία.

Ο αγώνας κατά του καρκίνου δεν είναι για μένα μια νέα υπόθεση. Είναι μια πορεία ζωής. Από όσες θέσεις υπηρέτησα είχα την τεράστια τιμή να συνεργαστώ με ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, ερευνητές και φορείς χάραξης πολιτικής για να προωθήσουμε την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη και την έρευνα. Μαζί πετύχαμε σημαντικά βήματα, με κορυφαίο το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου.

Όλα αυτά τα χρόνια πήρα μαθήματα ζωής από χιλιάδες ανθρώπους που έδιναν και δίνουν τη δική τους μάχη. Σήμερα, βρίσκομαι και πάλι στη θέση της ασθενούς. Επιλέγω να μιλήσω δημόσια, όπως εξάλλου πάντα έκανα, γιατί οι γυναικολογικοί καρκίνοι εξακολουθούν πολύ συχνά να περιβάλλονται από σιωπή. Η σιωπή όμως δεν προστατεύει από κανένα καρκίνο. Αν η δική μου εμπειρία παρακινήσει έστω και μία γυναίκα ή ένα άντρα ν’αναζητήσει έγκαιρα εξειδικευμένη ιατρική συμβουλή, να μην αμελεί από φόβο, ή αν βοηθήσει έναν άνθρωπο να αισθανθεί λιγότερο μόνος, τότε αξίζει να τη μοιραστώ. Η ενημέρωση σώζει ζωές. Η εξειδίκευση σώζει ζωές.

Με αυτή την προσωπική εξομολόγηση θέλω πάνω απ’ όλα να στείλω ένα μήνυμα σε κάθε άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δίνει τον δικό του αγώνα: δεν είστε μόνοι. Γνωρίζω πόσο δύσκολες είναι οι στιγμές της αβεβαιότητας, της αναμονής, της θεραπείας και του φόβου.

Γνωρίζω όμως επίσης ότι μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που πολλές φορές δεν ξέρουμε ότι διαθέτουμε μέχρι να χρειαστεί να την ανακαλύψουμε. Η ελπίδα δεν είναι άρνηση της πραγματικότητας, είναι η δύναμη που μας επιτρέπει να τη βιώσουμε.

Ο καρκίνος είναι μέρος της ζωής μου. Δεν είναι όμως αυτός που την καθορίζει. Δεν καθορίζει ποια είμαι ούτε θα ανακόψει τον σκοπό που υπηρετώ εδώ και δεκαετίες. Αντίθετα, αυτή η εμπειρία ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μου να αφοσιωθώ με όλες μου τις δυνάμεις στον σκοπό μιας ζωής: να συμβάλω ώστε κάθε άνθρωπος που έρχεται αντιμέτωπος με τον καρκίνο να έχει την καλύτερη δυνατή πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπείες, ποιοτική φροντίδα και πραγματική ελπίδα. Αυτό ήταν πάντα το όραμά μου. Σήμερα είναι και η προσωπική μου υπόσχεση.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη, τη στήριξη και τη δύναμη που πάντα μου δίνετε.

Μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη διαφορά για κάθε ασθενή και για κάθε οικογένεια».