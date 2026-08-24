Χωρίς να πιάσει μεγάλη απόδοση, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ επικράτησε της μαχητικής Κύπρου, με 82-75 σε φιλική αναμέτρηση το «TelekomCenter Athens».

Πρώτος σκόρερ για την «γαλανόλευκη» ήταν ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι έχοντας 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Από κοντά σε απόδοση ο Κώστας Αντετοκούνμπο με 10 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Λαρεντζάκης με 9 πόντους ο οποίος παράλληλα συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με την Εθνική και ο Νετζήπογλου επίσης με 9 πόντους.

Στην αναμέτρηση αγωνίστηκε και ο Παπανικολάου που είχε μείνει εκτός από το φιλικό με την Πολωνία, ενώ δεν αγωνίστηκαν ξανά οι Φλιώνης, Καραγιαννίδης και ο τραυματίας Χαραλαμπόπουλος.

Πλέον, η Εθνική ομάδα στρέφει αποκλειστικά το βλέμμα της στις επίσημες κρίσιμες αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αρχικά με την Ουκρανία την προσεχή Παρασκευή (28/8) στη Ρίγα της Λετονίας και τρεις μέρες αργότερα (Δευτέρα 31/8) με την Ισπανία στην Αθήνα.