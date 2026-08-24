Ο Καναδάς μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία για την Eurovision 2027, καθώς στις 31 Αυγούστου ανοίγει επίσημα η διαδικασία μέσα από την οποία Καναδοί καλλιτέχνες και δημιουργοί θα μπορούν να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας στον διαγωνισμό.

Η CBC, η δημόσια ραδιοτηλεόραση του Καναδά, έχει ανακοινώσει ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσει να δέχεται υποψηφιότητες και τραγούδια. Μαζί με το άνοιγμα της πλατφόρμας αναμένονται και οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής, ώστε να γίνει γνωστό ποιοι μπορούν να καταθέσουν τραγούδι και με ποιες προϋποθέσεις.

Η επιλογή του πρώτου καναδικού τραγουδιού δεν πρόκειται να γίνει αποκλειστικά πίσω από κλειστές πόρτες. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έχει ήδη δηλώσει ότι στη διαδικασία θα συμμετάσχουν τόσο το κοινό όσο και άνθρωποι της καναδικής μουσικής βιομηχανίας.

«Οι Καναδοί πολίτες θα αναλάβουν τη δύσκολη απόφαση, ποιος θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Η πρώτη μας συμμετοχή θα είναι μια προσπάθεια ολόκληρης της χώρας», είχε αναφέρει ο Κάρνεϊ, δίνοντας μάλιστα και ένα μήνυμα που συνδέθηκε με την παρουσία του Καναδά στον διαγωνισμό: «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο Καναδά».

Το πρώτο μεγάλο ερώτημα: Ποιος θα εκπροσωπήσει τον Καναδά;

Η ανακοίνωση της CBC ανοίγει ουσιαστικά την πρώτη φάση μιας διαδικασίας που θα οδηγήσει στην επιλογή του ανθρώπου που θα εκπροσωπήσει για πρώτη φορά τον Καναδά στη Eurovision.

Αυτό που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό είναι η ακριβής μορφή της εθνικής επιλογής. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το κοινό θα παρακολουθήσει μία μεγάλη τηλεοπτική βραδιά ή αν θα προηγηθούν περισσότεροι γύροι και ημιτελικοί.

Επίσης, αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μοιραστούν οι ψήφοι ανάμεσα στο κοινό και στις επαγγελματικές επιτροπές, καθώς και ποια θα είναι τα κριτήρια για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς.

Μεταξύ των ζητημάτων που αναμένεται να απαντηθούν είναι και το κατά πόσο θα απαιτείται καναδική υπηκοότητα, αλλά και τι περιορισμοί θα ισχύουν για τους δημιουργούς και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Μια νέα αγορά για τη Eurovision

Η είσοδος του Καναδά στη Eurovision 2027 έχει ιδιαίτερη σημασία και για την εγχώρια μουσική σκηνή. Η χώρα διαθέτει καλλιτέχνες με διεθνή παρουσία και μια μεγάλη μουσική βιομηχανία, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των υποψηφιοτήτων.

Για τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, η επιλογή δεν θα αφορά μόνο την εκπροσώπηση της χώρας. Ο τελικός νικητής θα βρεθεί μπροστά σε ένα τηλεοπτικό κοινό από δεκάδες χώρες, σε έναν διαγωνισμό με σημαντική διεθνή απήχηση.

Η CBC αναμένεται να ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία επιλογής μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο Καναδάς και η Αυστραλία στη Eurovision

Η παρουσία του Καναδά δημιουργεί παράλληλα ένα ενδιαφέρον προηγούμενο για τη διεύρυνση της Eurovision πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης.

Η Αυστραλία, η οποία συμμετέχει στον διαγωνισμό από το 2015, αποτελεί ήδη την πιο χαρακτηριστική περίπτωση χώρας εκτός Ευρώπης και λεκάνης της Μεσογείου που έχει αποκτήσει σταθερή θέση στη διοργάνωση. Ωστόσο, μέχρι τις 24 Αυγούστου 2026 δεν έχει ανακοινώσει εκπρόσωπο για τη Eurovision 2027, ούτε έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα τη συμμετοχή της για τη διοργάνωση της Βουλγαρίας, αν και δεν θα πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες για την συμμετοχή της.