Νέο μέτωπο στο μεταναστευτικό έχει ανοίξει στο Βόρειο Αιγαίο μετά την οργανωμένη μεταφορά εκατοντάδων προσφύγων και μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο και τη Λέσβο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να καθησυχάσει τις τοπικές κοινωνίες και τους αιρετούς των δύο νησιών να ζητούν εγγυήσεις ότι η διαδικασία δεν θα αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.



Απαντώντας στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στο Βόρειο Αιγαίο, σύμφωνα με το Lesvosnews.net, πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επιμένουν ότι οι μεταφορές από την Κρήτη προς τη Λέσβο και τη Σάμο έχουν αποκλειστικά προσωρινό χαρακτήρα και δεν συνιστούν νέα επιβάρυνση των νησιών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι μεταφερόμενοι οδηγούνται στις οργανωμένες δομές των δύο νησιών προκειμένου να ολοκληρωθούν διαδικασίες ταυτοποίησης, ελέγχου και καταγραφής και στη συνέχεια να μετακινηθούν, ανάλογα με τη διοικητική τους κατάσταση.

Οι ίδιες πηγές επικαλούνται τα στοιχεία των αναχωρήσεων, σημειώνοντας ότι μέσα στο 2026 περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί από τη Λέσβο και πάνω από 2.400 από τη Σάμο προς άλλες δομές, ενώ υπογραμμίζουν ότι η πληρότητα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. «Τα νησιά που για χρόνια πιέστηκαν στο μεταναστευτικό δεν πρόκειται να επιβαρυνθούν», είναι το μήνυμα που εκπέμπει το υπουργείο, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις ανησυχίες ότι οι συγκεκριμένες μεταφορές μπορεί να αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα.

Συνολικά 417 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες και μετανάστες μετακινήθηκαν την Κυριακή 23 Αυγούστου από την Κρήτη. Περίπου 200 αποβιβάστηκαν αρχικά στη Σάμο και οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Ζερβού, ενώ 217 συνέχισαν προς τη Μυτιλήνη και μεταφέρθηκαν στη δομή του Καρά Τεπέ.

Πλεύρης: «Δεν πρόκειται να επιβαρύνουμε τις δομές»

Ο Θάνος Πλεύρης επανήλθε τη Δευτέρα στις αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι προϋπόθεση για κάθε μεταφορά προς τα νησιά είναι να έχει προηγηθεί αποσυμφόρηση των δομών τους.

Ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στη Σάμο μεταφέρθηκαν 205 άτομα, ενώ την Πέμπτη πρόκειται να αναχωρήσουν 229. Σύμφωνα με τον ίδιο, πριν από την τελευταία μετακίνηση στη δομή βρίσκονταν περίπου 850 άνθρωποι, έναντι δυναμικότητας περίπου 2.500 θέσεων.

«Δεν πρόκειται να μεταφέρουμε πληθυσμό σε μορφή επιβάρυνσης των δομών», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι η Σάμος και η Λέσβος χρησιμοποιούνται λόγω της εμπειρίας και της υποδομής που διαθέτουν για την ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Κατά τον υπουργό, από την αρχή του 2026 έχουν αναχωρήσει από τη Σάμο περίπου 2.350 άνθρωποι. Πηγές του υπουργείου ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των μεταφορών από τη Σάμο προς άλλες δομές σε περισσότερες από 2.400 και από τη Λέσβο σε πάνω από 2.300, υποστηρίζοντας ότι η πληρότητα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ο Θάνος Πλεύρης παραδέχθηκε παράλληλα ότι αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου, όπως ανέφερε, οι αφίξεις έχουν φθάσει περίπου τις 12.000.

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης διέκοψε το ταξίδι του και επέστρεψε εσπευσμένα στη Μυτιλήνη, συγκαλώντας έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή βουλευτών, δημάρχων, περιφερειακών συμβούλων και εκπροσώπων φορέων.

Ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου εμφανίστηκε καθησυχαστικός μετά την έκτακτη σύσκεψη, μεταφέροντας, όπως είπε, προσωπική δέσμευση του υπουργού Μετανάστευσης.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι 217 που έφθασαν στη Λέσβο θα παραμείνουν στο νησί μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την καταγραφή και την ταυτοποίησή τους και μέσα σε 15 έως 20 ημέρες θα μεταφερθούν σε δομές της ηπειρωτικής χώρας, πιθανότατα στη Μαλακάσα.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες προσωρινές μεταφορές, έως ότου ολοκληρωθούν οι υποδομές που σχεδιάζονται στην Κρήτη και στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου συνεδρίασε εκτάκτως. Η θέση του Δήμου είναι ότι η συγκεκριμένη δομή δημιουργήθηκε για τη διαχείριση των ροών που φθάνουν στη Σάμο και ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία της θα πρέπει να γίνει έπειτα από ουσιαστική συνεννόηση με την τοπική κοινωνία.

Ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου επικοινώνησε με τον υπουργό και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση εντός της εβδομάδας, με βασικό αντικείμενο το εάν τέτοιου είδους μεταφορές πρόκειται να συνεχιστούν.

Έντονη ήταν και η παρέμβαση του βουλευτή Σάμου Χριστόδουλου Στεφανάδη προς τον Θάνο Πλεύρη. Ο βουλευτής υπενθύμισε στον υπουργό προηγούμενη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές από άλλες περιοχές προς τη Σάμο και υπογράμμισε ότι το νησί έχει σηκώσει δυσανάλογο βάρος στο μεταναστευτικό επί σειρά ετών.