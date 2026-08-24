Με την Μαρκό ολοκληρώθηκε το παζλ των 16 ομάδων της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος για τη σεζόν 2026-27.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου πέρασε από τη Σύρο επικρατώντας της τοπικής Ελλάς με 4-3 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με 1-1 με τα γκολ των Νεκούλ στο 90’ και του Νίνο με πέναλτι στο 90+2′.

Ελλάς Σύρου: Καραργύρης, Κουτσουδάκης (74′ Ζάχι), Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης (74′ Κωστόπουλος), Κρέτση (90’+1′ Γεμιστός), Πρεβεζιάνος, Φαϊζάλ (61′ Τσιαντούλας), Οτσοβέτσι (74′ Ανδρικόπουλος), Νίνο, Μπουλλάρι.

Μαρκό: Θεοδωράκης, Τσάκνης (56′ Ελ Αραμπί), Μπουσάι, Σμάλης, Στάμου, Φατιόν (56′ Οικονομίδης), Κυριακίδης, Πετράτος (46′ Κοπανίδης), Μιούλερ (72′ Μεντόσα), Σεμπά, Αλεξόπουλος (46′ Νεκούλ).

Αύριο Τρίτη η κλήρωση της League Phase

Η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη (25/08) στις 19:00.

Οι 16 ομάδες θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase:

ΑΕΚ

Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός

ΟΦΗ

Άρης

Λεβαδειακός (ή Αστέρας AKTOR)

Βόλος

Ατρόμητος

Κηφισιά

ΑΕΛ Novibet

Πανσερραϊκός

Καλαμάτα

Νίκη Βόλου

Νέστος Χρυσούπολης

Μαρκό