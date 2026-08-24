Ο Παύλος Γερουλάνος, υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Οικονομίας για το Ταμείο Ανάκαμψης στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με λεπτομερή δήλωσή του καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση, «μέσα στη θερινή ραστώνη του Αυγούστου», όπως ανέφερε, απένταξε έργα από το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Συγκεκριμένα ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε:

Στο υπουργείο Υγείας το έργο «Προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές και Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικού προγεννητικού ελέγχου»…. Αρχικός προϋπολογισμός στο πλαίσιο του ΤΑΑ: περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο απεντάχθηκε με κυβερνητική απόφαση στις 4/8/2026. Στο υπουργείο Παιδείας το έργο «Ενίσχυση του Ψηφιακού Σχολείου μέσω ψηφιακών υπηρεσιών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Εργαλείων». Αρχικός προϋπολογισμός στο πλαίσιο ΤΑΑ: 73,6 εκατομμύρια ευρώ. Απεντάχθηκε με κυβερνητική απόφαση στις 4/8/2026. Στο υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το έργο «Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: Κοινωνική επανένταξη των πιο ευάλωτων ομάδων: Δικαιούχοι EEE (Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) και άστεγοι». Αρχικός προϋπολογισμός στο πλαίσιο ΤΑΑ: 151,6 εκατομμύρια ευρώ. Απεντάχθηκε με κυβερνητική απόφαση στις 11/8/2026. Στο υπουργείο Πολιτισμού το έργο «Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου», αρχικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο ΤΑΑ στα 17 εκατομμύρια ευρώ, και το έργο «Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου», αρχικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο ΤΑΑ στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Απεντάχθηκαν με κυβερνητικές αποφάσεις στις 11/8/2026.

Σύμφωνα με τον Παύλο Γερουλάνο σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει δοθεί εξήγηση ως προς το τι φταίει που απεντάχθηκαν.



«Είναι κυριολεκτικά αδιανόητος ο αριθμός των δράσεων και έργων που έχουν απενταχθεί από το Ελλάδα 2.0. Ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ασκήσαμε και ασκούμε εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη κριτική για τις αναθεωρήσεις, τις αλλαγές και τις «εκπτώσεις» σε σχέση με το αρχικό σχέδιο Ελλάδα 2.0. Κυρίως για τη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Όχι μόνο σε σύγκριση με το τι θα μπορούσε ή θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση με το ιλιγγιώδες ποσό των 36 δισ., αλλά σε σύγκριση ακόμα και με αυτά που υποσχέθηκε η ίδια ότι θα κάνει στο αρχικό σχέδιο “Ελλάδα 2.0”. Όπως απέδειξε αναλυτικά η «Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά» που εκπονήσαμε ως ΠΑΣΟΚ, τα 2/3 των 195 δράσεων που παρέλασαν από το “Ελλάδα 2.0” έχουν υποστεί ή μειώσεις στόχων ή / και απεντάξεις έργων. Τα 2/3…! », τόνισε και πρόσθεσε ότι «το αρχικό Ελλάδα 2.0 αποτελεί πλέον πραγματικό τεκμήριο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητάς της κυβέρνησης. Για αυτό και θέλει να ξεχαστούν οι αρχικές υποσχέσεις της και διαφημίζει μόνο τα όσα έγιναν, όπως κι αν έγιναν».



Ο αρμόδιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το Ταμείο Ανάκαμψης σημείωσε ότι «με το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ότι δεν έγινε τίποτα. Είναι άλλωστε αδύνατο με 36 δισ. να μην κάνεις τίποτα, όσο αναποτελεσματικός και να είσαι. Αλλά έγιναν πολύ λίγα σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας, πολύ άναρχα, πολύ σκοτεινά. Για αυτό και άφησαν πανθομολογουμένως μικρό αποτύπωμα στη χώρα».



Υπογράμμισε ότι πρόκειται για μνημειώδη αποτυχία και αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και για χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα.



Παρουσίασε λίστα με 100 από τις προβληματικότερες περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης ή και απένταξης έργων, στόχων, δράσεων, από το Ελλάδα 2.0 και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.