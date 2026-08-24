Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες που πραγματοποιεί η Μαρίνα Σταυράκη στην Πάρο για τον εντοπισμό της σκυλίτσας της, Bella, η οποία εξαφανίστηκε στην περιοχή του Αμπελά.

Η ίδια δημοσιοποίησε φωτογραφία του ζώου στα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας πως έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές, τα αεροδρόμια, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες καθώς και οι κτηνίατροι του νησιού. Η επιστροφή της κρίνεται επείγουσα, καθώς το ζώο αντιμετωπίζει θέματα υγείας που απαιτούν θεραπεία.

Η ανακοίνωση και η αμοιβή

Στην ανάρτηση που έκανε, η ίδια υπογραμμίζει το νομικό πλαίσιο και ζητά τη συνδρομή του κοινού, σημειώνοντας:

« ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εξαφάνιση ή η κλοπή ζώου αποτελεί ποινικό αδίκημα. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι λιμενικές αρχές, τα αεροδρόμια, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και οι αστυνομικές αρχές της Πάρου.»

Στη συνέχεια της δημοσίευσης, απευθύνει έκκληση για την άμεση παράδοση του ζώου:

«Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία ή έχει βρει τη Bella, παρακαλείται να την παραδώσει άμεσα στο Αστυνομικό Τμήμα Πάρου ή σε κτηνίατρο. Η Bella χρήζει σοβαρής ιατρικής περίθαλψης, γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να εντοπιστεί και να επιστρέψει άμεσα.»

Παράλληλα, ζητά την κοινοποίηση της είδησης, ξεκαθαρίζοντας πως θα υπάρξει οικονομική ανταμοιβή:

«Παρακαλούμε κοινοποιήστε. Κάθε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της. ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ BELLA»

Update: Αίσιο τέλος είχε αργά το βράδυ η περιπέτεια με την εξαφάνιση της Bella στην Πάρο, με τη Μαρίνα Σταυράκη να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της ακολούθους για τον εντοπισμό της σκυλίτσας της.

Η ίδια δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία κρατά στην αγκαλιά της το κατοικίδιό της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την κινητοποίηση του κόσμου. Στο στιγμιότυπο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό, η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: