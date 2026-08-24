Σαράντα χρόνια μετά το μεγάλο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 1986, όπου ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα είχε σκοράρει με το «Χέρι του Θεού» η μπάλα του αγώνα, βγήκε ξανά σε δημοπρασία.

Συγκεκριμένα, ο Τυνήσιος Αλί Μπιν Νασέρ, ο οποίος διαιτήτευσε την αναμέτρηση το 1986, παρέλαβε την μπάλα στο τέλος του αγώνα στο Στάδιο Αζτέκα και την κράτησε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Το 2022, υπέγραψε επιστολή για να επιβεβαιώσει ότι ήταν η μόνη μπάλα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα και την πούλησε για 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο νέος ιδιοκτήτης της μπάλας, την έβαλε ξανά σε δημοπρασία, και πλέον η διασημότερη μπάλα του κόσμου άλλαξε ιδιοκτήτη έναντι του ασύλληπτου ποσού των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ.