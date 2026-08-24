Με τρία μετάλλια ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στην πάλη στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2026 στον Τάραντα της Ιταλίας.

Ο Κουγιουμτσίδης πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πορεία στην κατηγορία των 86 κιλών. Στα προημιτελικά, ξεπέρασε το εμπόδιο του Αχμάντ Μαγκόμεντοφ από τη Βόρεια Μακεδονία με 10-0, ενώ το ίδιο ακριβώς σκορ έφερε και στον ημιτελικό κόντρα στον Ιταλό Γκαμπριέλε Νικολίνι.

Στον τελικό, βρήκε απέναντί του τον Τούρκο Ισμαΐλ Κιουτσουκσολάκ και με 8-0 ολοκλήρωσε αήττητος την προσπάθειά του, έχοντας συνολικό απολογισμό 28-0 στους πόντους στη διοργάνωση και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Στα 97 κιλά, ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ επικράτησε με 10-0 τόσο του Μαροκινού Ουαλίντ Σεΐχ Λαχλού, όσο και του Ρετζέπ Χαϊντάρι από τη Βόρεια Μακεδονία.

Στη συνέχεια, νίκησε τον Τούρκο Ρεσούλ Γκιουνέ 13-2, εξασφαλίζοντας θέση στον τελικό. Εκεί νίκησε τον Χαϊντάρι με 6-0, ολοκληρώνοντας χωρίς ήττα την παρουσία του.

Το ελληνικό βάθρο στην ελευθέρα πάλη συμπλήρωσε ο Αζαμάτ Χοσόνοφ στα 125 κιλά. Στον «μικρό» τελικό για τη διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε τον Ιταλό Αμπραχάμ Κονιέδο-Ρουάνο και επικράτησε με 3-1.