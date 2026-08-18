Ο ΣΚΑΪ, με ιδιαίτερη χαρά, υποδέχεται ξανά στον όμιλο τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, παρουσιαστής και αρθρογράφος, ο Απόστολος Μαγγηριάδης έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, παραδοσιακά και νέα Μέσα.

Με την έναρξη της νέας σεζόν, ο Απόστολος Μαγγηριάδης εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ και αναλαμβάνει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων, Δευτέρα με Παρασκευή.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στον Απόστολο Μαγγηριάδη καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.