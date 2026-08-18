Η εξωσωματική γονιμοποίηση στα κατεχόμενα της Κύπρου εξελίσσεται σε μείζον διεθνές σκάνδαλο, καθώς τουλάχιστον 30 παιδιά, στη συντριπτική τους πλειονότητα από τη Βρετανία, εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι γεννήθηκαν μέσω θεραπειών στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν λανθασμένοι δότες σπέρματος ή ωαρίων.

Οι γονείς, οι οποίοι είχαν επιλέξει προσεκτικά ανώνυμους δότες βάσει ιατρικού ιστορικού, εμφάνισης, εκπαίδευσης και προσωπικότητας, καταγγέλλουν ότι οι κλινικές δεν χρησιμοποίησαν το υλικό που είχαν συμφωνήσει. Η υπόθεση έλαβε ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις μετά τη σύλληψη ενός άνδρα στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, ο οποίος επιχειρούσε να μεταφέρει παράνομα τέσσερα ανθρώπινα έμβρυα.

Τα νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 11 από τα 30 παιδιά έχουν ήδη υποβληθεί σε εμπορικά τεστ DNA, τα οποία έδειξαν ότι φέρουν γενετική καταγωγή από την Τουρκία και γειτονικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι οι οικογένειες είχαν πληρώσει για δότες από τη Δυτική Ευρώπη. Τα μισά από αυτά τα περιστατικά συνδέονται με διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2012 και 2024 στην κλινική Dogus IVF Centre.

Η μαρτυρία της Ρέιτσελ και το «μπλόκο» της Cryos

Ανάμεσα στις μητέρες που είδαν τους φόβους τους να επιβεβαιώνονται είναι και η Ρέιτσελ, η οποία το 2012 ταξίδεψε στα κατεχόμενα για να υποβληθεί σε θεραπεία. Η ίδια χρειαζόταν δότη σπέρματος και πλήρωσε ένα πακέτο ύψους 4.000 ευρώ, το οποίο περιλάμβανε υλικό από τη μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στον κόσμο, την Cryos International στη Δανία.

Η Ρέιτσελ διάλεξε έναν ανώνυμο Δανό δότη με το προφίλ Ditto, ο οποίος ήταν πρόθυμος να αποκαλύψει την ταυτότητά του στο παιδί μόλις εκείνο συμπλήρωνε το 18ο έτος της ηλικίας του. Εξηγώντας την απόφασή της, τόνισε: «Ήθελα οποιοδήποτε παιδί μου να έχει την επιλογή να μπορεί να επικοινωνήσει με τον δότη. Για ένα παιδί που προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι και ποια είναι η θέση του στον κόσμο, αυτό θα μπορούσε να είναι πραγματικά σημαντικό».

Παρά τις διαβεβαιώσεις της συντονίστριας ασθενών Julie Hodson και της γιατρού Firdevs Uguz Tip ότι η παραγγελία θα γινόταν κανονικά, η κλινική αρνούνταν συστηματικά να της αποστείλει την ιατρική έκθεση επιβεβαίωσης. Όταν ο γιος της, Τζόνα, μεγάλωσε, η εμφάνισή του δεν έμοιαζε καθόλου με τις περιγραφές του προφίλ.

Έπειτα από 13 χρόνια αβεβαιότητας, το τεστ DNA επιβεβαίωσε ότι ο Ditto δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας. Σοκαρισμένη από τις εξελίξεις, η Ρέιτσελ ανέφερε: «Πίστευα ότι η κλινική είχε κάνει ένα μεμονωμένο λάθος. Είναι απολύτως σκανδαλώδες. Φαίνεται ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο παραπλανητικό».

Από την πλευρά της, η Cryos International αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει κανένα αρχείο παράδοσης σπέρματος στην κλινική Dogus, ενώ γνωστοποίησε ότι έχει θέσει το συγκεκριμένο κέντρο σε «μαύρη λίστα» από το 2016, λόγω υποψιών ότι η κλινική χρέωνε τους ασθενείς χωρίς να παραγγέλνει το υλικό.

Τα πρόσωπα «κλειδιά» και οι αλληλοκατηγορίες

Οι καταγγελίες των οικογενειών στρέφονται γύρω από τρία συγκεκριμένα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στη φροντίδα των ασθενών στο Dogus IVF Centre:

Ο δρ Sevket Alpturk, ιδιοκτήτης και υπεύθυνος διευθυντής της κλινικής, ο οποίος είχε αναλάβει προσωπικά τη θεραπεία των γονέων έξι παιδιών. Ο ίδιος αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις για τις καταγγελίες.

Η δρ Firdevs Uguz Tip (γνωστή ως Dr Firdevs), η οποία συμμετείχε σε εννέα περιστατικά στο Dogus και στη συνέχεια σε ακόμη εννέα σε άλλες κλινικές, όπως το Miracle IVF που διευθύνει σήμερα. Η ίδια υποστηρίζει ότι η προμήθεια σπέρματος δεν ήταν δική της ευθύνη, δηλώνοντας παράλληλα ότι η κλινική της λειτουργεί πάντα νόμιμα.

Η συντονίστρια ασθενών Julie Hodson, η οποία αποτελούσε το βασικό σημείο επαφής με τους Βρετανούς πολίτες. Η Hodson δεν απάντησε σε καμία από τις απόπειρες επικοινωνίας για να εξηγήσει γιατί δεν προχωρούσε στις παραγγελίες προς την Cryos.

Ειδικοί στον τομέα της γονιμότητας από τη British Fertility Society επισημαίνουν ότι το μέγεθος των περιστατικών δείχνει ένα συστημικό πρόβλημα που ξεπερνά τα όρια του μεμονωμένου λάθους, κάνοντας λόγο για αμέλεια ή σκόπιμη εξαπάτηση.

Από την πλευρά της φιλανθρωπικής οργάνωσης Donor Conceived UK, η ιδρύτρια Laura Bridgens υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης λέγοντας: «Οι αναφορές αυτές είναι βαθιά ανησυχητικές. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα ενός ανθρώπου που έχει συλληφθεί με τη βοήθεια δότη να γνωρίζει την αλήθεια για την προέλευσή του».

Το καθεστώς στα κατεχόμενα και η ταξιδιωτική οδηγία του FCDO

Τα κατεχόμενα αποτελούν δημοφιλή προορισμό ιατρικού τουρισμού για Βρετανούς λόγω του χαμηλού κόστους, των υψηλών ποσοστών επιτυχίας που υποσχεθούν και της απουσίας αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου. Καθώς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζεται στην περιοχή και η δομή αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία, η εποπτεία στις κλινικές είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου (FCDO) προχώρησε σε άμεση επικαιροποίηση των ταξιδιωτικών του οδηγιών για την Κύπρο, εκδίδοντας επίσημη προειδοποίηση προς τους πολίτες: «Η θεραπεία γονιμότητας στα κατεχόμενα ενέχει κινδύνους, καθώς οι κλινικές δεν ρυθμίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Παρά τις διαβεβαιώσεις του λεγόμενου «υπουργείου Υγείας» των κατεχομένων ότι έχει ξεκινήσει διοικητική έρευνα για το ζήτημα, δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περαιτέρω στοιχεία, ενώ οι οικογένειες συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για τη γενετική ταυτότητα των παιδιών τους.