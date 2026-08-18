Η Αστυνομία προχώρησε στην ταυτοποίηση της οδηγού της Mercedes που σκόρπισε τον τρόμο στην Αθηνών-Κορίνθου, καθώς κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Πρόκειται για μια γυναίκα 82 ετών, της οποίας το δίπλωμα οδήγησης είχε λήξει από τις 28 Μαΐου 2026.

Σε βάρος της αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Η επικίνδυνη πορεία του οχήματος καταγράφηκε από youtuber μοτοσικλετιστή, ο οποίος βρέθηκε στον δρόμο την ώρα που η Mercedes κινούνταν αντίθετα από την κανονική ροή της κυκλοφορίας. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να προσεγγίζει τα διερχόμενα οχήματα, οι οδηγοί των οποίων καλούνται να αντιδράσουν άμεσα για να αποφύγουν ενδεχόμενη σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόση ώρα κινούνταν ανάποδα η Mercedes, ούτε τι ακολούθησε μετά την καταγραφή του περιστατικού.