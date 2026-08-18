Ένα απρόσμενο και ιδιαίτερα επικίνδυνο θέαμα αντίκρισαν οδηγοί που κινούνταν στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, όταν μια μαύρη Mercedes εμφανίστηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, κοντά στην έξοδο της Μαγούλας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Η επικίνδυνη πορεία του οχήματος καταγράφηκε από youtuber μοτοσικλετιστή, ο οποίος βρέθηκε στον δρόμο την ώρα που η Mercedes κινούνταν αντίθετα από την κανονική ροή της κυκλοφορίας. Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να προσεγγίζει τα διερχόμενα οχήματα, οι οδηγοί των οποίων καλούνται να αντιδράσουν άμεσα για να αποφύγουν ενδεχόμενη σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το πόση ώρα κινούνταν ανάποδα η Mercedes, ούτε τι ακολούθησε μετά την καταγραφή του περιστατικού.