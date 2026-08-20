Μια τραγωδία σημειώθηκε στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν μια 37χρονη μητέρα δύο παιδιών βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού της -με τον σύζυγό της, ο οποίος την απατούσε, να προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις Αρχές επιμένοντας αρχικά στον ισχυρισμό ότι «ήταν μια τραγική αυτοκτονία».

Ωστόσο, έπειτα από ενδελεχή έρευνα των Αρχών, ο Πάτρικ Μπαρνέτ κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, Λίντσεϊ Μπαρνέτ.

«Η 37χρονη βρέθηκε με βαθύ τραύμα στον λαιμό μέσα στο γεμάτο αίματα μπάνιο του σπιτιού τους, τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Αυγούστου», σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

«Προσπάθησε να αμυνθεί»

Περίπου στις 06:00 το πρωί, ο Πάτρικ τηλεφώνησε πανικόβλητος στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 και ισχυρίστηκε ότι η σύζυγός του «είχε αυτοτραυματιστεί στον λαιμό».

Ο 40χρονος σύζυγος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το προηγούμενο βράδυ είχε κοιμηθεί στο υπόγειο έπειτα από έναν έντονο καβγά που είχαν με τη σύζυγό του και ότι ανέβηκε στον επάνω όροφο για να της ζητήσει συγγνώμη. Εκεί, όπως υποστήριξε, τη βρήκε νεκρή μέσα στο μπάνιο.

Ο Πάτρικ είπε στους αστυνομικούς ότι η Λίντσεϊ, η οποία εργαζόταν ως δασκάλα και είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους τον Φεβρουάριο του 2025, «έπασχε από επιλόχεια κατάθλιψη». Ωστόσο, τα στοιχεία δεν ταίριαζαν με την εκδοχή του Πάτρικ περί «αυτοκτονίας».

Cheating Colorado husband charged with murder after claiming wife with postpartum depression killed herself https://t.co/m7Unmcn14z pic.twitter.com/O1pEnjaaOW — New York Post (@nypost) August 20, 2026

Οι αστυνομικοί εξέτασαν τη σορό της Λίντσεϊ και διαπίστωσαν ότι ήταν γεμάτη μελανιές, μεταξύ άλλων στα χέρια και στα πόδια της. Ορισμένες από αυτές έμοιαζαν με τραύματα που είχε υποστεί στην προσπάθειά της να αμυνθεί, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Σημαντική ποσότητα αίματος εντοπίστηκε επίσης στη μία πλευρά του κρεβατιού του ζευγαριού, ενώ στο μπάνιο όπου βρέθηκε η Λίντσεϊ υπήρχαν ελάχιστα ίχνη αίματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η εικόνα των κηλίδων αίματος στο μπάνιο μαρτυρούσε ότι το σώμα της Λίντσεϊ είχε μετακινηθεί από το σημείο όπου βρισκόταν αρχικά.

Ένα φυτό δίπλα στο κρεβάτι είχε αναποδογυρίσει και τα ίχνη από το χώμα του έφταναν μέχρι το μπάνιο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης ένα μικρό ίχνος πατημασιάς με αίμα ανάμεσα στο κρεβάτι και το μπάνιο.

«Είχε εξωσυζυγική σχέση»

Οι ερευνητές διαπίστωσαν αργότερα ότι «ο Πάτρικ είχε εξωσυζυγική σχέση με μια γυναίκα που γνώρισε στο διαδίκτυο πριν από τρεις μήνες» και ότι η ερωμένη του είχε καλέσει την αστυνομία για να ελέγξουν αν ήταν καλά το απόγευμα της Πέμπτης αφού είχε σταματήσει να επικοινωνεί μαζί της, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Η γυναίκα αυτή είπε στην αστυνομία ότι «ο Πάτρικ της είχε αναφέρει πως σκόπευε να χωρίσει από τη Λίντσεϊ», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι εκείνη είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική και είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Αντίθετα, η μητέρα της Λίντσεϊ, Ντόνα Οτ, δήλωσε στην αστυνομία ότι, αν και η κόρη της είχε υποφέρει στο παρελθόν από κατάθλιψη, δεν είχε παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα πρόσφατα ούτε είχε επιχειρήσει ποτέ να αυτοκτονήσει. Η ίδια ανέφερε ακόμη, ότι ο Πάτρικ είχε ασκήσει στο παρελθόν λεκτική κακοποίηση στην κόρη της, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό της Λίντσεϊ, η οποία αγαπούσε τα παιδιά της και ανυπομονούσε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λέικγουντ, ο Πάτρικ κρατείται χωρίς δικαίωμα εγγύησης στη φυλακή της κομητείας Τζέφερσον. Η επόμενη εμφάνισή του ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για σήμερα, σύμφωνα με τη New York Post.