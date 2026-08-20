Ανοικτό και με ένταση παραμένει το μέτωπο του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με επίκεντρο τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καθιστά σαφές ότι δεν είναι ανεκτή η συσσώρευση τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή, διότι θεωρείται απειλή για το Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έπληξαν συριακή στρατιωτική βάση αφότου η Ιερουσαλήμ είχε δώσει στη Δαμασκό αρκετές προειδοποιήσεις σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη χώρα.

Από τη μία ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό του και έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στη μαζική ισραηλινή επίθεση στη Γάζα μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι σχέσεις έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω εξαιτίας των επιθετικών ενεργειών του Ισραήλ για την αναχαίτιση ακτιβιστικών στολίσκων από την Τουρκία, οι οποίοι επιδίωκαν να μεταφέρουν βοήθεια στη Γάζα. Από την άλλη, ο Νετανιάχου βαδίζει προς τις εκλογές του Οκτωβρίου και έχει στρέψει την προσοχή του και προς την Τουρκία. Χρησιμοποιεί δηλαδή το αντιτουρκικό χαρτί, καθώς βλέπει ως κάτι που ενδεχομένως μπορεί να συσπειρώσει τη βάση του γύρω του.

Πρόσφατα πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν μια βάση στη βόρεια Συρία, σε μικρή απόσταση οδικώς από τα τουρκικά σύνορα. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η Τουρκία επιδίωκε να εγκαταστήσει στρατιωτική παρουσία εκεί και ότι, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ισραήλ, «φροντίσαμε να το καταλάβουν πιο ξεκάθαρα».

Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, η προεκλογική εκστρατεία του Νετανιάχου έχει τοποθετήσει διαφημιστικές πινακίδες με εικόνες αρκετών ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τη λεζάντα: «Θέλουν να χάσει ο Νετανιάχου».

Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχει πλήξει ο Νετανιάχου, όπως το Ιράν, η Τουρκία προσπαθεί να εδραιώσει τις συμμαχίες της ως μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ είχε πρόσφατα και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου ο πρέσβης στην Άγκυρα καταδίκασε το Ισραήλ για τις επιθέσεις.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ δεν είναι λοιπόν χωρίς αποχρώσεις και έχουν περάσει από πολλά στάδια. Η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία που αναγνώρισε το Ισραήλ και οι δύο χώρες είχαν κάποτε ισχυρές εμπορικές σχέσεις, αν και η Τουρκία δήλωσε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ότι θα διακόψει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα με το Ισραήλ.

Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει επιτρέψει σε ηγέτες της Χαμάς να ζουν στην Τουρκία, έχει επίσης πολλούς επικριτές στο Ισραήλ εκτός του κύκλου του πρωθυπουργού. Ο κεντροδεξιός πολιτικός της αντιπολίτευσης, Ναφτάλι Μπένετ, πρώην πρωθυπουργός, κατηγόρησε νωρίτερα φέτος τον Νετανιάχου ότι αγνοεί «μια νέα τουρκική απειλή», έχοντας επικεντρωθεί αποκλειστικά στο Ιράν.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι δεν έχει επιτύχει τους στόχους των πολυάριθμων πολέμων του, όπως η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ή η καταστροφή της Χαμάς, δήλωσε η Γκιονούλ Τολ, ανώτερη ερευνήτρια στο Middle East Institute στην Ουάσιγκτον. Τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Συρία επικεντρώνονταν ιστορικά στην αποτροπή της επέκτασης της δράσης Κούρδων μαχητών πέρα από τα σύνορα.

Ωστόσο, προτεραιότητά της τώρα είναι η αναζωογόνηση της συριακής οικονομίας, ώστε να μπορέσουν οι πρόσφυγες να επιστρέψουν, καθώς και η ενίσχυση ενός ισχυρού περιφερειακού συμμάχου σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ αντιμετωπίζουν την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία έχει υποστηρίξει έντονα τον Σύρο πρόεδρο, Αχμέντ αλ-Σάραα, έναν πρώην σουνίτη τζιχαντιστή, οι αντάρτες του οποίου στα τέλη του 2024 ανέτρεψαν τον επί μακρόν κυβερνήτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, τερματίζοντας έναν βίαιο εμφύλιο πόλεμο.

Για τη Συρία, η πρόκληση είναι να μην καταστεί πεδίο σύγκρουσης για άλλους, δήλωσε ο Μάχερ Ταμράν, συγγραφέας και πολιτικός ερευνητής στη Δαμασκό. Τόσο η Τουρκία όσο και το Ισραήλ «συμφωνούν ως προς τη σταθερότητα της Συρίας, αλλά διαφωνούν ως προς τον ίδιο τον ορισμό της σταθερότητας.”