Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά της να περιορίσει την απόσταση που τη χωρίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα των επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων έκανε η Κίνα, καθώς η ιδιωτική διαστημική εταιρεία LandSpace κατάφερε να επαναφέρει με επιτυχία στη Γη το πρώτο στάδιο του πυραύλου Zhuque-3.

Μετά την εκτόξευση, ο προωθητικός πύραυλος πραγματοποίησε ελεγχόμενη κάθοδο και προσγειώθηκε κατακόρυφα χρησιμοποιώντας τα αναπτυσσόμενα σκέλη του. Είναι η πρώτη φορά που κινεζική ιδιωτική εταιρεία ολοκληρώνει επιτυχώς ανάκτηση πρώτου σταδίου πυραύλου τροχιακής κλάσης στην ξηρά με αυτή τη μέθοδο.

MISSION SUCCESS | ZhuQue-3 Y2 Reusable Launch Vehicle Achieved Full Success in Orbital Insertion and First-Stage Recovery



On August 19, 2026, at 07:35 (UTC+8), the ZhuQue-3 (ZQ-3) Y2 reusable launch vehicle lifted off from the Dongfeng Commercial Space Innovation Pilot Zone.… pic.twitter.com/fshijOxgtc — LandSpace (@LandSpace_Tech) August 19, 2026

Από την αποτυχία στην επιτυχία

Για τη LandSpace το αποτέλεσμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η προηγούμενη προσπάθεια δεν είχε την ίδια κατάληξη. Τον Δεκέμβριο του 2025, κατά την παρθενική πτήση του Zhuque-3, ο πύραυλος κατάφερε να φθάσει σε τροχιά, όμως η επιχείρηση ανάκτησης του πρώτου σταδίου απέτυχε κατά την τελική φάση της προσγείωσης.

Αυτή τη φορά, το πρώτο στάδιο ολοκλήρωσε την επιστροφή του και προσγειώθηκε στην επαρχία Γκανσού, περίπου 390 χιλιόμετρα από το σημείο εκτόξευσης στη βορειοδυτική Κίνα.

Enjoy this breathtaking moment of the Zhuque-3's landing recovery!



Such a beautiful and precise landing of the first stage.



Congratulations to @LandSpace_Tech ! pic.twitter.com/1EuzZp2iug — Wu Lei (@wulei2020) August 19, 2026

Η τεχνολογία που άλλαξε τα δεδομένα στις εκτοξεύσεις

Η δυνατότητα ανάκτησης ενός πυραύλου αντί της εγκατάλειψής του μετά από κάθε αποστολή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μείωση του κόστους των διαστημικών εκτοξεύσεων. Η SpaceX έχει μετατρέψει αυτή την τεχνολογία σε βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού της μοντέλου με τον Falcon 9, επαναχρησιμοποιώντας τα πρώτα στάδια σε διαδοχικές αποστολές.

Με τη συγκεκριμένη επιτυχία, η LandSpace εισέρχεται στη μικρή ομάδα ιδιωτικών εταιρειών που έχουν καταφέρει ελεγχόμενη προσγείωση πυραυλικού σταδίου τροχιακής κλάσης, δίπλα στη SpaceX και την Blue Origin.

Έως 20 πτήσεις με το ίδιο πρώτο στάδιο

Ο Zhuque-3 έχει κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα και χρησιμοποιεί ως καύσιμο μεθάνιο σε συνδυασμό με υγρό οξυγόνο. Έχει ύψος περίπου 66 μέτρα και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε το πρώτο στάδιό του να μπορεί, μελλοντικά, να πραγματοποιήσει έως και 20 πτήσεις.

Σε αποστολή κατά την οποία δεν προβλέπεται ανάκτηση, ο πύραυλος μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 14,2 τόνων σε χαμηλή γήινη τροχιά. Για σύγκριση, ο Falcon 9 της SpaceX μπορεί να μεταφέρει περίπου 22,8 τόνους.

Ο επόμενος μεγάλος στόχος

Η επιτυχημένη προσγείωση, πάντως, αποτελεί μόνο το πρώτο μέρος της δοκιμασίας. Το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι να αποδειχθεί ότι ο ίδιος προωθητικός πύραυλος μπορεί να προετοιμαστεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά σε πραγματική αποστολή.

Η LandSpace σχεδιάζει να επιχειρήσει νέα πτήση με ανακτημένο πρώτο στάδιο μέσα στους επόμενους έξι μήνες, με απώτερο στόχο να δημιουργήσει ένα σύστημα φθηνότερων και συχνότερων εκτοξεύσεων.

Η εξέλιξη ενισχύει παράλληλα τη θέση της εταιρείας στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη ιδιωτική διαστημική βιομηχανία της Κίνας, καθώς το Πεκίνο επιχειρεί να αποκτήσει τεχνολογίες που θα του επιτρέψουν να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα την αμερικανική κυριαρχία στις επαναχρησιμοποιούμενες εκτοξεύσεις.