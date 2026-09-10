Νέα δεδομένα από τις καταγραφές του πιλοτηρίου και τον καταγραφέα πτήσης ρίχνουν περισσότερο φως στις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της συντριβής του εμπορευματικού αεροσκάφους της Amazon στο Μαϊάμι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Για σχεδόν δύο λεπτά, ένας από τους δύο πιλότους προειδοποιούσε επανειλημμένα τον συνάδελφό του ότι το αεροσκάφος κινούνταν με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα, τόσο κατά την τελική προσέγγιση όσο και μετά την επαφή του με τον διάδρομο προσγείωσης.

Σύμφωνα με περίληψη των συνομιλιών στο πιλοτήριο που δημοσιοποίησε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), ο δεύτερος πιλότος δεν έδωσε «μια συνεπή προφορική απάντηση» στις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

What caused the fatal Amazon Air 767 crash at Miami Airport? NTSB black box data points to an aborted go-around and missing speed brakes.



The 21 Air-operated Boeing 767 overshot its landing zone by 1,000 feet coming in from San Juan at 158 knots. Data shows the pilots applied… pic.twitter.com/K1BVX1es5A — FreightWaves (@FreightWaves) September 9, 2026

Η ασταθής προσγείωση και η προσπάθεια να ξανασηκωθεί

Τα στοιχεία από τον καταγραφέα δεδομένων δείχνουν ότι η προσέγγιση του αεροσκάφους στον διάδρομο κάθε άλλο παρά ομαλή ήταν. Το Boeing 767 ακούμπησε στο έδαφος σε προχωρημένο σημείο του διαδρόμου και στη συνέχεια οι πιλότοι απενεργοποίησαν για λίγο τα φρένα και αύξησαν την ισχύ των κινητήρων, κίνηση που παραπέμπει σε προσπάθεια να εγκαταλείψουν την προσγείωση και να απογειωθούν ξανά.

Η συγκεκριμένη προσπάθεια, ωστόσο, διήρκεσε μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα προτού εγκαταλειφθεί.

Οι ηχογραφήσεις από το πιλοτήριο κατέγραψαν παράλληλα σειρά αυτοματοποιημένων προειδοποιήσεων του αεροσκάφους, τόσο για τον ρυθμό καθόδου όσο και για την εγγύτητα με το έδαφος.

🚨 #ALERTA | Avião de carga da Prime Air saiu da pista nas proximidades do Aeroporto Internacional de Miami após cruzar uma estrada, deixando múltiplas fatalidades confirmadas em uma área próxima a um armazém da Amazon. pic.twitter.com/c5A9oukIEO — Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) September 6, 2026

Ο Μάικ Ο’Ντόνελ, πρώην αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), ο οποίος είχε αρμοδιότητα για ζητήματα ασφάλειας αεροδρομίων και διερεύνησης δυστυχημάτων, εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις αποτελούν ακόμη μία ένδειξη πως το αεροσκάφος δεν είχε σταθεροποιηθεί σωστά για την προσγείωση. Κατά τον ίδιο, ενδέχεται επίσης να μην είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για τη συγκεκριμένη φάση της πτήσης.

«Υπήρχε άφθονος χρόνος για να μειωθεί η ταχύτητα»

Σύμφωνα με τον Ο’Ντόνελ, όταν διατυπώθηκε για πρώτη φορά η προειδοποίηση ότι το αεροσκάφος είχε υπερβολική ταχύτητα, το πλήρωμα διέθετε ακόμη αρκετές επιλογές για να την περιορίσει.

Μεταξύ άλλων, οι πιλότοι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα αερόφρενα, να μειώσουν την ισχύ των κινητήρων και να κατεβάσουν το σύστημα προσγείωσης. Εναλλακτικά, μπορούσαν να διακόψουν εντελώς την προσέγγιση, να πραγματοποιήσουν έναν ακόμη κύκλο και να επιχειρήσουν νέα προσγείωση.

«Υπήρχε άφθονος χρόνος για να μειωθεί η ταχύτητα, άφθονος χρόνος για να πουν, ας κάνουμε απλώς έναν νέο κύκλο δύο λεπτά πριν από την προσγείωση», ανέφερε ο πρώην αξιωματούχος της FAA.

WATCH: New video shows Amazon Prime 767 colliding with vehicles during Sunday's crash at Miami Airport pic.twitter.com/nrPOUbIBPn — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 9, 2026

Αρκετοί ειδικοί που έχουν εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν επίσης εκτιμήσει ότι η προσγείωση θα έπρεπε να είχε εγκαταλειφθεί όσο το Boeing βρισκόταν ακόμη στον αέρα.

Άγγιξε τον διάδρομο σχεδόν στα μισά του μήκους του

Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη του δυστυχήματος φαίνεται να αποτελεί το σημείο στο οποίο το αεροσκάφος ήρθε τελικά σε επαφή με τον διάδρομο.

Ο δεξιός κύριος τροχός και το μπροστινό σύστημα προσγείωσης ακούμπησαν στο έδαφος όταν το Boeing είχε ήδη διανύσει μεγάλο μέρος του διαδρόμου, αφήνοντας σημαντικά μικρότερη απόσταση για την επιβράδυνσή του.

Με βάση τα δεδομένα του NTSB, το Flightradar24 υπολόγισε ότι το αεροσκάφος είχε φτάσει σχεδόν στο μέσο του διαδρόμου, συνολικού μήκους 9.360 ποδιών – περίπου 2.853 μέτρων – όταν πραγματοποίησε την πρώτη επαφή με το έδαφος.

Οι καιρικές συνθήκες εξετάζονται επίσης ως ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρέασαν την εξέλιξη της πτήσης. Ισχυροί άνεμοι επικρατούσαν στην περιοχή καθώς πλησίαζαν καταιγίδες και ερευνάται εάν ούριος άνεμος συνέβαλε στη διατήρηση της υψηλής ταχύτητας του αεροσκάφους.

Five people killed and several others injured in the Amazon Prime Air 767 accident at Miami Airport, authorities have said.



"At least five people have lost their lives, and five others are injured," Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava said at a news conference on… pic.twitter.com/0whiiT8OKP — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 7, 2026

Βγήκε από τον διάδρομο και έπεσε πάνω σε βαν

Το εμπορευματικό αεροσκάφος δεν κατάφερε τελικά να σταματήσει εντός του αεροδρομίου. Ξεπέρασε το τέλος του διαδρόμου κατά περίπου 1.300 πόδια, δηλαδή σχεδόν 396 μέτρα, και προσέκρουσε σε βαν στο οποίο επέβαιναν εργαζόμενοι εταιρείας καθαρισμού αεροσκαφών.

Στη συνέχεια πέρασε ολισθαίνοντας από δημόσιο δρόμο, χτύπησε ένα μικρό SUV και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Και οι πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επέβαιναν στο βαν. Άλλα πέντε άτομα τραυματίστηκαν, με δύο από αυτά να εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση την Τρίτη.

Οι δύο πιλότοι επέζησαν από τη συντριβή και την Τετάρτη έδωσαν καταθέσεις στους ερευνητές που έχουν αναλάβει να εξακριβώσουν τα αίτια του δυστυχήματος.

Στο μικροσκόπιο το Boeing 767 και η εταιρεία που εκτελούσε την πτήση

Το αεροσκάφος ήταν ένα Boeing 767 ηλικίας 32 ετών. Αρχικά είχε κατασκευαστεί ως επιβατικό και για περισσότερες από δύο δεκαετίες χρησιμοποιήθηκε από διάφορες αεροπορικές εταιρείες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το 2015 μετατράπηκε σε εμπορευματικό αεροσκάφος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24.

Την τελευταία πτήση εκτελούσε η 21 Air, εμπορευματική αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα, η οποία μεταφέρει δέματα για λογαριασμό της Amazon από το 2024.

Οι ερευνητές του NTSB αναμένεται να εξετάσουν συνολικά τους παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στο δυστύχημα. Στην έρευνα περιλαμβάνονται το ιστορικό ιδιοκτησίας του αεροσκάφους, τα αρχεία συντήρησής του, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στο αεροδρόμιο και οι επιχειρησιακές διαδικασίες της 21 Air.

Δεύτερη πολύνεκρη συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφους στις ΗΠΑ σε λιγότερο από έναν χρόνο

Το δυστύχημα στο Μαϊάμι είναι η δεύτερη συντριβή εμπορευματικού τζετ στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Τον Οκτώβριο, αεροσκάφος της UPS συνετρίβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Muhammad Ali του Λούισβιλ, αφού έχασε κινητήρα ενώ επιτάχυνε στον διάδρομο για την απογείωση.

Στο συγκεκριμένο δυστύχημα σκοτώθηκαν και οι τρεις πιλότοι του αεροσκάφους, καθώς και 12 άνθρωποι στο έδαφος, ενώ ακόμη 23 άτομα τραυματίστηκαν.