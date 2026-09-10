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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 87 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην επαρχία Παλάουαν.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας (…) για τους ανθρώπους που διασώθηκαν (42) και τους αποβιώσαντες (5), έχουμε ακόμη 87 ανθρώπους που φέρονται να αγνοούνται», είπε ο πλοίαρχος της ακτοφυλακής Νοέμι Καγάμπιαμπ σε ραδιοφωνικό σταθμό του αρχιπελάγους, εξηγώντας ότι με βάση το δηλωτικό του πορθμείου, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα.

Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό.