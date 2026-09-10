Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 87 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή της χώρας, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην επαρχία Παλάουαν.

WATCH: A ship was caught in a blaze in waters off Barangay Marcilla in Coron, Palawan, on Wednesday, September 9. | 📷 PCG pic.twitter.com/3IIg8IjcuD — Panay News (@panaynewsdotnet) September 9, 2026

«Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας (…) για τους ανθρώπους που διασώθηκαν (42) και τους αποβιώσαντες (5), έχουμε ακόμη 87 ανθρώπους που φέρονται να αγνοούνται», είπε ο πλοίαρχος της ακτοφυλακής Νοέμι Καγάμπιαμπ σε ραδιοφωνικό σταθμό του αρχιπελάγους, εξηγώντας ότι με βάση το δηλωτικό του πορθμείου, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και πλήρωμα.

At least five people have been killed and over 80 are unaccounted for after a fire broke out on a ferry in the Philippines.



Footage shows the MV June Aster ablaze in waters near the tourist hotspot of Coron in the Palawan district.



Search and rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/6f7YUMyT51 — Pacific Wire (@JMChyno) September 10, 2026

Η φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμη, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματικό.