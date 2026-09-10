Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική, το οποίο οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών.

Την επιχείρηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM), αναφέροντας ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου από την Κοινή Δύναμη Κρούσης Δυτικού Ημισφαιρίου.

Κατά την αμερικανική εκδοχή, πληροφορίες των υπηρεσιών είχαν συνδέσει το συγκεκριμένο σκάφος με ενεργή δραστηριότητα διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών.

Το ταχύπλοο φέρεται να κινούνταν σε καθιερωμένη θαλάσσια διαδρομή που χρησιμοποιείται από δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή της Καραϊβικής.

Από το αμερικανικό πλήγμα έχασαν τη ζωή τους τρεις άνδρες που επέβαιναν στο σκάφος.

Βίντεο καταγράφει την έκρηξη του σκάφους

Μαζί με την ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η SOUTHCOM δημοσιοποίησε και βίντεο διάρκειας περίπου δέκα δευτερολέπτων από την επιχείρηση.

On September 9, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/B9Ec4bCepT — U.S. Southern Command (@Southcom) September 10, 2026

Στα πλάνα διακρίνεται το ταχύπλοο να κινείται στη θάλασσα και στη συνέχεια να δέχεται το πλήγμα, με ισχυρή έκρηξη να ακολουθεί και το σκάφος να τυλίγεται στις φλόγες.