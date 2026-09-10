Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ως υπερήρωας, υψώνει μέσα σε δευτερόλεπτα το τείχος στα σύνορα, δημιουργεί εργοστάσια, κυριαρχεί απέναντι στον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στο χόκεϊ και βρίσκεται πάνω σε πολεμικό πλοίο που εξαπολύει επίθεση εναντίον εχθρικού στόλου.

Αυτή είναι η εικόνα του Αμερικανού προέδρου που κατακλύζει το τελευταίο διάστημα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από ένα κύμα memes –ορισμένα εκ των οποίων έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης– που προβάλλουν έναν πανίσχυρο και σχεδόν ανίκητο Τραμπ.

Η πραγματική πολιτική συγκυρία, ωστόσο, είναι αρκετά πιο δύσκολη για τον Λευκό Οίκο. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον επίμονο πληθωρισμό, τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν και τις δυσκολίες στην προσπάθεια επαναφοράς της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ μέσω της δασμολογικής πολιτικής.

Ο Τραμπ ως… Green Lantern

Το κύμα των αναρτήσεων κορυφώθηκε το Σαββατοκύριακο της Labor Day, όταν τόσο ο προσωπικός λογαριασμός του Τραμπ όσο και ο Λευκός Οίκος δημοσίευσαν μεγάλο αριθμό επεξεργασμένων εικόνων και βίντεο.

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power… Green Lantern's light! pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2026

Σε ένα από αυτά, ο Τραμπ παρουσιάζεται ως υπερήρωας που διαθέτει το δαχτυλίδι του Green Lantern. Με τις υπερφυσικές δυνάμεις του δημιουργεί το τείχος που εμποδίζει την είσοδο μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα «χτίζει» μια σειρά από εργοστάσια γεμάτα εργαζομένους.

Σε διαφορετική ανάρτηση εμφανίζεται με τη φανέλα της εθνικής ομάδας χόκεϊ των ΗΠΑ να δεσπόζει πάνω από τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος παρουσιάζεται πεσμένος και φοβισμένος στον πάγο.

Video subido por Trump en sus redes, apaleando al presidente de Canadá pic.twitter.com/leGbOQwTRd — Carmen Lázare ❤️ 🖤🤍💚 (@guntinesa) September 9, 2026

Άλλο ψηφιακά επεξεργασμένο στιγμιότυπο τοποθετεί τον Αμερικανό πρόεδρο πάνω σε πολεμικό πλοίο, την ώρα που εξαπολύεται σφοδρός βομβαρδισμός εναντίον αντίπαλου στόλου.

Η μάχη των memes πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Η καλλιέργεια μιας υπερβολικά ισχυρής δημόσιας εικόνας δεν αποτελεί καινούργιο στοιχείο στην πολιτική διαδρομή του Τραμπ. Από την εποχή του «The Apprentice» μέχρι την είσοδό του στον Λευκό Οίκο, η προσωπική του προβολή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην εικόνα του επιτυχημένου επιχειρηματία και του ανθρώπου που μπορεί να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.

Ενόψει, όμως, των ενδιάμεσων εκλογών, η απόσταση ανάμεσα στην εικόνα των memes και στις πραγματικές πολιτικές προκλήσεις γίνεται περισσότερο εμφανής.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν δυσαρέσκεια σημαντικού τμήματος των Αμερικανών για τη διαχείριση της οικονομίας, ενώ πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι το κόστος του πολέμου με το Ιράν δεν έχει δικαιολογηθεί.

Την ίδια στιγμή, οι Ρεπουμπλικανοί ετοιμάζονται να τοποθετήσουν τον Τραμπ στο επίκεντρο του ασυνήθιστου συνεδρίου για τις ενδιάμεσες εκλογές που πραγματοποιείται την Τετάρτη και την Πέμπτη στο Ντάλας, επιχειρώντας να κινητοποιήσουν την εκλογική τους βάση.

«Οι ψηφοφόροι δεν πρόκειται να κερδηθούν με memes»

Ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος Κέβιν Μάντεν εκτιμά ότι η συγκεκριμένη διαδικτυακή στρατηγική μπορεί πράγματι να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τον σκληρό πυρήνα του κινήματος MAGA. Θεωρεί, ωστόσο, ότι δεν απαντά στο ζήτημα που απασχολεί περισσότερο τους ψηφοφόρους: το κόστος ζωής.

«Οι ψηφοφόροι που πιθανότατα θα κρίνουν ποιος θα ελέγξει το Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές δεν πρόκειται να κερδηθούν με memes», ανέφερε.

«Ο ψηφοφόρος που ανησυχεί για το κόστος ζωής καθορίζει αυτόν τον εκλογικό κύκλο και τα ζητήματα που τον ενδιαφέρουν έχουν ως επίκεντρο την οικονομία», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τη συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική.

Μέρος του υλικού που αναδημοσιεύει ο Τραμπ προέρχεται από το ευρύτερο οικοσύστημα των συντηρητικών λογαριασμών στα social media, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι δημιουργίες παράγονται από κυβερνητικούς συνεργάτες και χρησιμοποιούνται ως επίσημο επικοινωνιακό υλικό.

Πρόσφατα, μάλιστα, δημιουργήθηκε σειρά διαδικτυακών παιχνιδιών σε ρετρό αισθητική, μεταξύ των οποίων και μια εκδοχή που παραπέμπει στο «Tetris» με την ονομασία «Build the Wall» («Χτίσε το Τείχος»).

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE – PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

Ο Κέιλαν Ντορ, μέλος της επικοινωνιακής ομάδας του Λευκού Οίκου, έδωσε το στίγμα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει:

«Τα memes θα συνεχιστούν. Οι νίκες θα συνεχιστούν».

Η ηλικία του Τραμπ και οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

Η διαδικτυακή εικόνα ενός ακούραστου και πανίσχυρου προέδρου έρχεται παράλληλα με μια διαφορετική συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του 80χρονου Τραμπ.

Φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται μελανιές στα χέρια του, αλλά και βίντεο στα οποία φαίνεται να κλείνει τα μάτια κατά τη διάρκεια συσκέψεων, έχουν προκαλέσει ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Λευκός Οίκος έχει αποδώσει τις μελανιές στη «συχνή χειραψία» του προέδρου και στη λήψη ασπιρίνης, ενώ έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια συναντήσεων.

Παρόμοια επικοινωνιακή τακτική είχε χρησιμοποιηθεί και επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είναι τρία χρόνια μεγαλύτερος από τον Τραμπ και βρέθηκε επανειλημμένα αντιμέτωπος με ερωτήματα σχετικά με την ηλικία του. Τότε, ο Λευκός Οίκος είχε υιοθετήσει διαδικτυακές εικόνες του Μπάιντεν με ακτίνες λέιζερ να βγαίνουν από τα μάτια του, επιχειρώντας να τον παρουσιάσει ως ισχυρό και αποφασιστικό.

Βενζίνη στα 4,15 δολάρια και η δύσκολη πραγματικότητα

Πέρα από τις εικόνες στα social media, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τον Τραμπ βρίσκεται στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει φτάσει τα 4,15 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 30% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, εξέλιξη που συνδέεται με τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν.

Ο Άντριου Μπέιτς, πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Τζο Μπάιντεν, υποστήριξε ότι τα memes κινδυνεύουν να δημιουργήσουν την εντύπωση πως ο πρόεδρος αποφεύγει τα πραγματικά προβλήματα της διακυβέρνησης.

«Όταν ένας πρόεδρος που εξελέγη υποσχόμενος να ρίξει την τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 δολάρια λέει τώρα “Είστε στα τέσσερα δολάρια, δεν πειράζει”, δυστυχώς βγάζει νόημα ότι δημοσιεύει και παραληρηματικά όνειρα», ανέφερε.

Από τον Τραμπ ως Ιησού μέχρι το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή στρατηγική έχει προκαλέσει αρκετές φορές προβλήματα στον Αμερικανό πρόεδρο.

For those wondering, here's the full context of Tucker going off on President Trump for posting an AI generated photo of himself as Jesus healing the sick, right around Easter this year



President Trump has since deleted the post, saying he believed the image was him as a… pic.twitter.com/X5Wj4ELztR — Nick Sortor (@nicksortor) September 3, 2026

Τον Απρίλιο δημοσίευσε εικόνα στην οποία παρουσιαζόταν ως Ιησούς, προκαλώντας αντιδράσεις ακόμη και μεταξύ ορισμένων υποστηρικτών του. Ο ίδιος υποστήριξε αργότερα ότι νόμιζε πως η εικόνα τον παρουσίαζε ως γιατρό, παρά το γεγονός ότι φορούσε βιβλική ενδυμασία και από τα χέρια του έβγαινε φως.

Τον Φεβρουάριο, από τον λογαριασμό του αναρτήθηκε ρατσιστικό βίντεο που απεικόνιζε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ ως πρωτεύοντα. Το υλικό διαγράφηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους είχε επίσης κοινοποιήσει βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν μέσα σε μαχητικό αεροσκάφος να ρίχνει περιττώματα πάνω σε Αμερικανούς που διαδήλωναν εναντίον των πολιτικών του.

Τα memes δεν έχουν μεταφραστεί σε υψηλότερη δημοτικότητα

Παρά τη μεγάλη διαδικτυακή προβολή, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή η στρατηγική έχει ενισχύσει τη συνολική αποδοχή του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση AP-NORC του Ιουλίου, μόλις το 33% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον για την εκλογική στρατηγική του είναι το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι εγκρίνουν «έντονα» την προεδρία του. Βρίσκεται στο 15%, έναντι 22% λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Τα στοιχεία αυτά εξηγούν σε έναν βαθμό γιατί ο Λευκός Οίκος επιμένει σε ένα επικοινωνιακό εργαλείο που απευθύνεται πρωτίστως στους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ, την ώρα που πλησιάζει η κρίσιμη αναμέτρηση για τον έλεγχο του Κογκρέσου.