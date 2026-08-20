Στους έξι ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από ρωσικούς βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Κίεβο και στην περιφέρεια, όπως γνωστοποίησαν οι Αρχές.

«Δυστυχώς, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον εχθρό. Άλλοι 23 τραυματίστηκαν» στη νυχτερινή επιδρομή, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσω Telegram. Στην περιοχή Μπρόβαρι, στα περίχωρα του Κιέβου, σκοτώθηκε ένας άνδρας και τραυματίστηκε δεύτερος, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Τιμούρ Τκατσένκο.

«Ως τις 03:20, συνέπειες της επίθεσης του εχθρού είχαν αναφερθεί σε πάνω από 12 τοποθεσίες στις συνοικίες Νταρνίτσκι, Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι (…) Πολυκατοικίες, δομή υγείας και σχολείο υπέστησαν ζημιές. Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε αποθήκες που εκτείνονται σε μεγάλη επιφάνεια», ανέφερε ακόμη η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου.

⚡️Explosions again heard in Kyiv amid Russian missile, drone attack.



A second round of explosions was heard in Kyiv at 6:17 a.m., according to a Kyiv Independent journalist on the ground, amid Russia's ongoing missile and drone attack on the capital.https://t.co/X2guLUuSk4 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 20, 2026

Νωρίτερα, η ίδια πηγή είχε δώσει προκαταρκτικό απολογισμό που έκανε λόγο για δύο νεκρές.

NOW: Massive Russian missile attack on Kyiv overnight with multiple waves of ballistic and hypersonic missiles.



Residents describe "endless" explosions among the loudest of the war.



At least 15-16 missiles tracked toward Kyiv in the first 20 minutes, including Iskander-M, North… pic.twitter.com/LT4he8ssu5 — Clash Report (@clashreport) August 19, 2026

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε άλλη διεύθυνση, κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό πολυκατοικίας», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Παράλληλα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως «εισήλθαν πύραυλοι στον εναέριο χώρο», από βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο, μεταξύ άλλων.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Οι Αρχές των δυο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.