Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι προτίθεται να διαθέσει περισσότερα από 206 εκατ. δολάρια για τη σχεδιαζόμενη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική χρηματοδότηση από την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα, η εφαρμογή του οποίου παραμένει σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με δύο γνωστοποιήσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς το Κογκρέσο, με ημερομηνία 30 Ιουλίου, τις οποίες επικαλείται το Reuters, τα 200 εκατ. δολάρια προορίζονται για τον εξοπλισμό, τις υποδομές, τα οχήματα και τις λειτουργικές ανάγκες της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF). Επιπλέον 6 εκατ. δολάρια θα χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή αμερικανικών τεθωρακισμένων οχημάτων, ώστε να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της δύναμης.

Οι σχετικές ενημερώσεις απευθύνθηκαν στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου για τις πιστώσεις και τις εξωτερικές υποθέσεις και, σύμφωνα με το Reuters, δεν είχαν γίνει μέχρι σήμερα γνωστές.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί την πρώτη απτή οικονομική δέσμευση των ΗΠΑ για τη δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί στη Γάζα. Παράλληλα, καταδεικνύει την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να συνεχίσει την προώθηση του σχεδίου της, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια ως προς τους όρους που απαιτούνται για να περάσει στην επόμενη φάση.

«Η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) θα ηγηθεί των επιχειρήσεων ασφαλείας, θα υποστηρίξει τον πλήρη αφοπλισμό και θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και υλικών ανοικοδόμησης στη Γάζα», αναφέρεται σε μία από τις γνωστοποιήσεις, στην οποία επισημαίνεται επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για την τελική σύνθεση της δύναμης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Μέχρι στιγμής, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει προσδιορίσει το συνολικό ποσό που εκτιμά ότι θα απαιτηθεί για τη χρηματοδότηση της ISF.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συγκροτήσει ένα Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace), το οποίο έχει αναλάβει την εποπτεία του ευρύτερου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Βάσει του σχεδιασμού, η διεθνής δύναμη θα αναπτύσσεται σε περιοχές από τις οποίες θα αποχωρούν οι ισραηλινές δυνάμεις, ενώ μεταξύ των αρμοδιοτήτων της προβλέπονται η εκπαίδευση νέων παλαιστινιακών αστυνομικών δυνάμεων, η διευκόλυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας και η συνδρομή στη διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς.

Παρότι η Χαμάς αποδέχθηκε στις 30 Ιουλίου το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης για τον αφοπλισμό, η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει εξαιτίας της απόρριψής του από το Ισραήλ.

Ο απεσταλμένος και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είχε την Κυριακή συναντήσεις με στελέχη της Χαμάς και τη Δευτέρα με την ισραηλινή ηγεσία στην Ιερουσαλήμ, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί κάποια συμφωνία που θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία.

Αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης χαρακτήρισε τις τελευταίες δύο εβδομάδες περίοδο «σημαντικής προόδου», προσθέτοντας ότι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ζητήθηκαν νέες δεσμεύσεις χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε, μέρος των χρημάτων απαιτείται για την κατασκευή βάσης που θα φιλοξενήσει τις δυνάμεις εντός της Γάζας, καθώς και για άλλα έργα ανοικοδόμησης.

Οι χώρες που συμμετέχουν στο εγχείρημα είχαν αρχικά δεσμευτεί να διαθέσουν συνολικά 17 δισ. δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει καταβληθεί μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτού του ποσού.