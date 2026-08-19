Σε ηλικία 71 ετών πέθανε ο Γιώργος Λουλουδάκης, το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Η ΝΔ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Γιώργο Λουλουδάκη.

Γεννήθηκε το 1955 στη Δράμα, σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Ενταγμένος από το 1974 στη Νέα Δημοκρατία, ήταν ιδρυτικό μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ανήλθε όλες τις βαθμίδες της κομματικής ιεραρχίας έως και τη θέση του Γραμματέα Οργανωτικού, ενώ ήταν και στέλεχος της ΔΑΚΕ του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας.

Ο Γιώργος Λουλουδάκης αγωνίστηκε με αφοσίωση και δυναμισμό για την ενίσχυση της κομματικής παρουσίας σε όλη τη χώρα και για την προώθηση του έργου των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».

Επίσης, σε δήλωσή του για την απώλεια του Γ. Λουλουδάκη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αναφέρει: «Ο Γιώργος Λουλουδάκης υπήρξε ένας γνήσιος, αυθεντικός και ακαταπόνητος αγωνιστής της παράταξης. ‘Ανθρωπος ακέραιος, υπέροχος οικογενειάρχης και κάτι παραπάνω από στενός μου συνεργάτης. Είμαι συγκλονισμένος από τον αδόκητο χαμό του. Αντίο Γιώργο! Αντίο αδελφέ».

Ποιος ήταν ο Γιώργος Λουλουδάκης

Γεννήθηκε στη Δράμα στις 17 Ιανουαρίου 1955, με καταγωγή από τη Ρουμελή Μυλοποτάμου Κρήτης, ενώ σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και μιλούσε αγγλικά.

Υπήρξε μέλος της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της και διατέλεσε σε θέσεις ευθύνης.

Στην πορεία του, συμμετείχε σε υψηλά κομματικά όργανα, μεταξύ των οποίων και η Κεντρική Επιτροπή.

Ο εκλιπών ήταν ιδρυτικό στέλεχος της ΟΝΝΕΔ, πρόεδρος Τοπικής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ, μέλος Γραμματείας Συνοικιακού, ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ ΑΣΟΕΕ, εκλεγμένος στο Δ.Σ. φοιτητών ΑΣΟΕΕ, Γενικός Γραμματέας Τοπικής Οργάνωσης, Γενικός Γραμματέας ΝΟΔΕ, Περιφερειάρχης ΚΕΠΟ και μέλος ΔΑΚΕ Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας.

Υπηρέτησε επίσης ως μέλος στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», Διευθυντής στο υφυπουργείο Τουρισμού, Διευθυντής Υφυπουργού Εξαγωγικού Εμπορίου και Διευθυντής πολιτικού γραφείου Υφυπουργού Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Λουλουδάκης αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία στις 25 Νοεμβρίου του 2024, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.