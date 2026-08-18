Για μήνα του μέλιτος βρισκόταν στην Ελλάδα το νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο στη Σίφνο.

Ο 31χρονος Αλεξάντερ Κρόμι, αντιπρόεδρος του τεράστιου επενδυτικού κολοσσού Blackstone και η 30χρονη Μαρί Έμπερτ ζούσαν στο Λονδίνο και έκαναν ταξίδι του μέλιτος στην Ελλάδα, καθώς παντρεύτηκαν πρόσφατα.

Επιλέγοντας τη Σίφνο για να μείνουν, νοίκιασαν ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο και απογειώθηκαν για το νησί, όμως το ελικόπτερο έπεσε για άγνωστους λόγους μέχρι στιγμής, περίπου 50 μέτρα πιο μακριά από το ελικοδρόμιο.

Μαζί τους σκοτώθηκε και ο 53χρονος πιλότος Γιώργος Ράικος, πατέρας τριών παιδιών και απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, που διέθετε μεγάλη εμπειρία, καθώς στο παρελθόν είχε πετάξει και στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook.

Ο 31χρονος Αλεξάντερ Κρόμι

Εκπρόσωποι της Blackstone σε δηλώσεις που έκαναν στη Daily Mail είπαν ότι «είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Αλεξάντερ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους».

«Ο Αλεξάντερ ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στην Blackstone και οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται με τους αγαπημένους του ανθρώπους», πρόσθεσαν στη συνέχεια.

Η 30χρονη Μαρί Έμπερτ

Τι οδήγησε στην τραγωδία

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στη Σίφνο αναζητούν οι Αρχές, οι οποίες έχουν ρίξει το βάρος των ερευνών τους στο βίντεο με τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβη στο νησί.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της Αεροπορίας Στρατού, Παντελή Φραγκούλη, ως πιθανά αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο με τους τρεις νεκρούς εξετάζονται η μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Ο κ. Φραγκούλης, σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Επίσης, ο πραγματογνώμονας έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή. Όπως ανέφερε, το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας θα μπορούσε να δείξει εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως επηρέασε τον χειρισμό του ελικοπτέρου.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται τόσο στην τεχνική κατάσταση και τη συντήρηση του ελικοπτέρου όσο και στα ιατροδικαστικά ευρήματα για τον χειριστή.