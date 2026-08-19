Το κόλπο του «λογιστή» ξαναχτύπησε στην Αιγιαλεία, με μία ηλικιωμένη να παραδίδει κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ σε άνδρα που την έπεισε ότι έτσι θα γλίτωνε πρόστιμο από δημόσια αρχή.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 17 Αυγούστου, όταν ο δράστης τηλεφώνησε στη γυναίκα και παρουσιάστηκε ως λογιστής. Με αρκετά πειστικό, όπως αποδείχθηκε, σενάριο, της είπε ότι έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα χρυσαφικά που είχε στο σπίτι της, ώστε να «καταγραφούν» και να φωτογραφηθούν.

Το δέλεαρ ήταν απλό: αν ακολουθούσε τις οδηγίες του, υποτίθεται ότι θα απέφευγε την επιβολή προστίμου. Η ηλικιωμένη πείστηκε, έβαλε τα κοσμήματά της σε κοσμηματοθήκη και, ακολουθώντας βήμα προς βήμα όσα της έλεγε ο απατεώνας, πήγε μέχρι το Αίγιο για να του τα παραδώσει.

Ο άνδρας πήρε τα κοσμήματα, συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ, και εξαφανίστηκε.

Οι «λογιστές» που έχουν βάλει στο μάτι τα χρυσαφικά

Και αν το σενάριο με τον λογιστή που ζητά κοσμήματα για να τακτοποιήσει εκκρεμότητες με την Εφορία ακούγεται υπερβολικό, στην Αιγιαλεία δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται παρόμοιο τέχνασμα.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, 80χρονη στο Αίγιο είχε πειστεί από απατεώνες ότι τα κοσμήματά της έπρεπε να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν ακόμη και από «δορυφόρο». Στην περίπτωση εκείνη οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα, μετρητά και χρυσές λίρες.

Δεν έχει προκύψει ότι οι δύο υποθέσεις συνδέονται, ωστόσο το μοτίβο είναι γνώριμο: τηλεφώνημα, επίκληση κάποιου δήθεν προβλήματος με την Εφορία και στη συνέχεια απαίτηση για χρήματα ή τιμαλφή.

Στην τελευταία υπόθεση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του άνδρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τους πολίτες ότι δημόσιες υπηρεσίες, λογιστές και κρατικοί φορείς δεν ζητούν ποτέ να παραδίδονται κοσμήματα ή χρήματα σε τρίτους για «καταγραφή», «φωτογράφιση» ή αποφυγή προστίμων.