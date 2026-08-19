Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται εκ νέου η Ισπανία, καθώς μια νέα επικίνδυνη πυρκαγιά εκδηλώθηκε δυτικά της Μαδρίτης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου, οι οποίες ήταν οι σοβαρότερες στην ιστορία της περιφέρειας και είχαν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συμμετέχουν ήδη εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Το νέο μέτωπο ξέσπασε στην περιοχή Αλδέα δελ Φρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.



Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ο καύσωνας που επικρατούν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων, ενισχύοντας την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους του Αλδέα δελ Φρέσνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και εκκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Η φωτιά σημειώθηκε την ώρα που ο υδράργυρος ανήλθε στους 36 βαθμούς Κελσίου, με τους ισχυρούς ανέμους να τροφοδοτούν τις φλόγες.



Τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές που σάρωσαν το δυτικό τμήμα της περιοχής της Μαδρίτης και τη γειτονική επαρχία Αβίλα είχαν αναγκάσει σχεδόν 60.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.



Οι πυρκαγιές έκαψαν περίπου 270.000 στρέμματα σε 17 κοινότητες μονάχα στην περιφέρεια της Μαδρίτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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