Διακοπές που έμελλε να τελειώσουν με τον πιο τραγικό τρόπο, ένας καβγάς που ξέφυγε μέσα σε λίγα λεπτά, αντικρουόμενες καταθέσεις, ένστολοι που βρίσκονταν ήδη στο κλαμπ, ένας DJ που τελικά ήταν εκείνος που ειδοποίησε την Αστυνομία και μια απόπειρα διαφυγής με κατάληξη… στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου.

Η δολοφονία του 20χρονου τουρίστα Πορτογάλου Luis Miguel Varela Mendes στο Εξαμίλι της Αλβανίας αποκτά συνεχώς νέες διαστάσεις, καθώς οι αλβανικές αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι όσων συνέβησαν τα ξημερώματα της 18ης Αυγούστου στο beach bar Principote.

Ο 20χρονος είχε φτάσει στο Εξαμίλι μόλις δύο ημέρες νωρίτερα μαζί με παρέα Γάλλων τουριστών. Το ταξίδι τους στην Αλβανία ήταν μόνο ένας σταθμός των καλοκαιρινών τους διακοπών, καθώς στις 26 Αυγούστου σχεδίαζαν να συνεχίσουν για την Ισπανία.

Εκείνο το βράδυ η παρέα διασκέδαζε σε πάρτι με Γάλλους DJs. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, πειράγματα και μια διαφωνία για τον θόρυβο άναψαν τα αίματα. Η ένταση γρήγορα ξέφυγε από τα όρια μιας λεκτικής αντιπαράθεσης και ο καβγάς μεταφέρθηκε από το κατάστημα στην παραλία.

Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, ο Γάλλος David Heurtevent φέρεται να γρονθοκόπησε τον Mendes, ενώ ο Sokrat Lipan, γνωστός και ως Sokrat Vata, που εργαζόταν στην ασφάλεια, φέρεται να τον μαχαίρωσε. Ο 20χρονος κατέρρευσε και πέθανε στο σημείο.

«Το μαχαίρι ήταν δικό του, εγώ πήγα να τους χωρίσω»

Ο 29χρονος Vata, ωστόσο, δίνει τη δική του εκδοχή και επιχειρεί να ανατρέψει την εικόνα που σχηματίζουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το Politiko.al, υποστηρίζει ότι δεν μπήκε στον καβγά για να επιτεθεί, αλλά για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους. Παράλληλα ισχυρίζεται ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του, αλλά του ίδιου του Πορτογάλου.

«Το μαχαίρι ήταν του Πορτογάλου», φέρεται να είπε στους ανακριτές, υποστηρίζοντας ότι το πήρε από τον 20χρονο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Η συγκεκριμένη εκδοχή βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ερευνητών. Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει μεγάλο μέρος της έντασης, όχι όμως καθαρά τη στιγμή του θανατηφόρου χτυπήματος, καθώς η συμπλοκή είχε μεταφερθεί στην παραλία, σε σημείο με περιορισμένο φωτισμό.

Ο DJ κάλεσε την Αστυνομία ενώ ένστολοι βρίσκονταν ήδη εκεί

Και εδώ η υπόθεση αποκτά ακόμη μία παράδοξη διάσταση.

Περίπου στις 05:15, σύμφωνα με το Politiko.al, δεν ήταν κάποιος από τους ανθρώπους της ασφάλειας που ειδοποίησε τις Αρχές. Το τηλέφωνο έκανε ο DJ του κλαμπ, αναφέροντας ότι τουρίστες είχαν εμπλακεί σε συμπλοκή και ότι υπήρχαν τραυματίες.

Την ίδια ώρα, όμως, στο κατάστημα βρίσκονταν ως προσωπικό ασφαλείας άνθρωποι που υπηρετούσαν και σε δημόσιες υπηρεσίες, μεταξύ αυτών αστυνομικός, υπάλληλος σωφρονιστικού καταστήματος και δημοτικός αστυνομικός.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον γιατί δεν κατάφεραν να σταματήσουν εγκαίρως τη συμπλοκή, αλλά και γιατί δεν ήταν οι ίδιοι εκείνοι που ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.

Ο αστυνομικός που φέρεται να τον φυγάδευσε

Το θρίλερ δεν σταμάτησε στην παραλία.

Μετά τη δολοφονία, αστυνομικός που φέρεται να εργαζόταν παράλληλα ως προσωπικό ασφαλείας στο beach bar εξετάζεται για το αν βοήθησε τον Vata να απομακρυνθεί από το Εξαμίλι.

Ο 29χρονος στη συνέχεια φέρεται να βρήκε βοήθεια από ένα ζευγάρι Τούρκων, με στόχο να κινηθεί προς τα Τίρανα.

Το σχέδιο, όμως, χάλασε στο Levan. Οι αστυνομικοί σταμάτησαν το αυτοκίνητο και, ανοίγοντας το πορτμπαγκάζ, βρήκαν μέσα τον Vata κρυμμένο.

Συνολικά 11 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας, ανάμεσά τους τέσσερις σερβιτόροι και τέσσερις εργαζόμενοι στην ασφάλεια του καταστήματος. Ο David Heurtevent και ο ιδιοκτήτης του beach bar, Bekim Bulica, εξακολουθούν να αναζητούνται.

Ένας καβγάς που ξεκίνησε μέσα σε ένα καλοκαιρινό πάρτι έχει πλέον μετατραπεί σε μια υπόθεση με έναν νεκρό τουρίστα, διαφορετικές εκδοχές για το φονικό όπλο, ένστολους υπό έρευνα και ερωτήματα για το ποιος έκανε τι — και κυρίως για το ποιος θα μπορούσε να είχε σταματήσει την τραγωδία πριν να είναι αργά.