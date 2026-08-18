Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά σε ανήλικες στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια τις βίαζε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:

«Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, το όνομα, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες αλλοδαπού, για τις πράξεις α) της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (κατοχή-πώληση-διάθεση) τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, από ενήλικο, με σκοπό την πρόκληση της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο και β) του βιασμού ανηλίκου.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης (σχετ. το από 27-03-2023 Δ.Τ. της Υπηρεσίας μας).

Πρόκειται για τον:

TARAKI Safiullah του Amanullah και της Riza, γεν. 2003, στο Αφγανιστάν.

Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».