Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 18 και 16 ετών, προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Τετάρτης 19 Αυγούστου στο Μεσολόγγι, μετά από επίθεση σε βάρος 16χρονου και απόπειρα αφαίρεσης της τσάντας του.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε το περιστατικό.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου ο 16χρονος που συνελήφθη φέρεται να πλησίασε συνομήλικό του και, με την απειλή άσκησης βίας, να απαίτησε να του παραδώσει το τσαντάκι που είχε μαζί του.



Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, ο 16χρονος μαζί με τον 18χρονο φέρεται να μετέβησαν σε κατάστημα όπου βρισκόταν το θύμα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, μαζί με ακόμη δύο συνεργούς τους επιτέθηκαν στον ανήλικο, τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν.



Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία προχώρησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ακόμη δύο προσώπων που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.



Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας στην Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία για την υπόθεση.



Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση με τις αρχές να εξετάζουν μαρτυρίες και διαθέσιμο υλικό για όλη την αποτύπωση της επίθεσης και της απόπειρας ληστείας.