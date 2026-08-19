Σε αλλαγή στην ευρωπαϊκή του λίστα προχώρησε ο Παναθηναϊκός, με τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν να παίρνει τη θέση του Ανάς Ζαρουρί για τους αγώνες με τη Χράντετς Κράλοβε στα play off του Europa Conference League.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Πέμπτη (20/8) τους Τσέχους στο πρώτο παιχνίδι με στόχο το αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στη League Phase της διοργάνωσης και προχώρησε σε μία αλλαγή στη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να βγάλει από τη λίστα τον Ζαρουρί και να βάλει σε αυτή τον Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε από την περασμένη σεζόν, θεωρώντας πως είναι πιο απαραίτητος για αυτά τα δύο παιχνίδια.

Οι παίκτες, επομένως, που έχει στη διάθεσή του για τις αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε είναι οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.