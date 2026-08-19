Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που είχαν προγραμματιστεί στο Άμπου Ντάμπι, με τη συμμετοχή της Κολομβιανής σταρ Σακίρα και της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Κριστίνα Αγκιλέρα, δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά, εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν άρχισε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν αποτελέσει τον κυριότερο αποδέκτη των ιρανικών αντιποίνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι αρχές των Εμιράτων, περισσότεροι από 3.000 πύραυλοι και drones έχουν κατευθυνθεί εναντίον της χώρας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν προτού φθάσουν στους στόχους τους, ωστόσο ορισμένα κατάφεραν να προκαλέσουν ζημιές σε υποδομές.

Η ένταση των επιθέσεων έχει υποχωρήσει αισθητά κατά τους τελευταίους μήνες. Παρ’ όλα αυτά, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ έκανε σήμερα γνωστό ότι το Ιράν εξαπέλυσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο τη «ναυσιπλοΐα», οι οποίοι κατέληξαν στη θάλασσα.

Σε αυτό το κλίμα, οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ Offlimits, στο οποίο η Σακίρα είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στις 21 Νοεμβρίου, γνωστοποίησαν σήμερα με δελτίο Τύπου ότι η διοργάνωση ματαιώνεται. Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι όσοι είχαν προμηθευτεί εισιτήρια θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους.

«Ελπίζουμε να οργανώσουμε εκ νέου το Offlimits το 2027», ανέφεραν οι διοργανωτές, χωρίς να εξηγήσουν τι οδήγησε στη ματαίωση της φετινής εκδήλωσης.

Ανάλογη εξέλιξη υπήρξε και για τη συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα, η οποία είχε μεταφερθεί για τις 25 Σεπτεμβρίου. Η Ticketmaster ενημέρωσε ότι η εμφάνιση ακυρώνεται, χωρίς να ανακοινώσει κάποια άλλη ημερομηνία, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης των Εμιράτων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πόλεμος επηρεάζει τις δύο συγκεκριμένες διοργανώσεις. Αμφότερες είχαν μετατεθεί νωρίτερα, καθώς οι πολεμικές εξελίξεις είχαν δημιουργήσει προβλήματα τόσο στον τομέα της ασφάλειας όσο και στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Στον αρχικό προγραμματισμό, το Offlimits επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι στις 4 Απριλίου, ενώ η συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα είχε οριστεί για τις 24 Απριλίου.