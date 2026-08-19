Τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τσίβας Γκουαδαλαχάρα για την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες επιβεβαιώνουν τα ΜΜΕ στο Μεξικό.

Ο 23χρονος διεθνής Μεξικανός επιθετικός είναι έτοιμος να πάρει το αεροπλάνο για Ελλάδα προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους».

Όπως αναφέρουν οι Μεξικανοί, ο Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα με την Τσίβας Γκουαδαλαχάρα για 8,5+2 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και ποσοστό μεταπώλησης 20%.

Η Τσίβας ζητούσε 13 εκατ. ευρώ αρχικά για να πει το «ναι», στις διαπραγματεύσεις όμως που έγιναν έριξαν τις απαιτήσεις τους και υπήρξε συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι τις επόμενες μέρες θα υποδεχθούν τον νέο επιθετικό τους.