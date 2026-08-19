Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές κούρσες στην ιστορία της τεχνολογίας. Πίσω όμως από τα εντυπωσιακά ποσά που ανακοινώνουν κάθε τρίμηνο οι Big Tech υπάρχει ένας ακόμη μεγαλύτερος λογαριασμός, ο οποίος δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά στις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών.

Ανάλυση της Wall Street Journal σε οικονομικά στοιχεία εννέα μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών υπολογίζει ότι οι μελλοντικές δεσμεύσεις τους που συνδέονται κυρίως με την ανάπτυξη υποδομών για την AI φτάνουν περίπου τα 3 τρισ. δολάρια. Πρόκειται για συμφωνίες που αφορούν μεταξύ άλλων μισθώσεις data centers, αγορές chips και άλλες υποδομές που απαιτούνται για να συνεχιστεί η επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Το μέγεθος γίνεται πιο κατανοητό όταν συγκριθεί με τις δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Οι συγκεκριμένες εταιρείες έχουν αναφέρει περίπου 600 δισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με την ανάλυση. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις που εντόπισε η εφημερίδα είναι πολλαπλάσιες αυτού του ποσού.

Πού πηγαίνουν τα 3 τρισ. δολάρια

Ένα μεγάλο μέρος του ποσού αφορά συμφωνίες που δεν μετατρέπονται άμεσα σε δαπάνη. Οι εταιρείες έχουν υπογράψει συμβόλαια για εγκαταστάσεις, υπολογιστική ισχύ, εξοπλισμό και chips που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Wall Street Journal, περίπου 1,2 τρισ. δολάρια αφορούν μισθώσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, ενώ περίπου 1,9 τρισ. δολάρια συνδέονται με δεσμεύσεις για αγορές.

Με άλλα λόγια, το ποσό δεν αντιστοιχεί σε έναν κρυφό λογαριασμό που οι εταιρείες έχουν ήδη πληρώσει. Πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει και οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικές δαπάνες όσο προχωρούν τα σχέδια για νέα data centers, υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά όπου η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ αυξάνεται συνεχώς και οι εταιρείες προσπαθούν να εξασφαλίσουν από τώρα τον εξοπλισμό και την ενέργεια που θα χρειαστούν.

Η κούρσα της AI απαιτεί όλο και περισσότερο χρήμα

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι διαφορετική από εκείνη που προκύπτει μόνο από τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα.

Η Alphabet, η Amazon, η Microsoft, η Meta και η Oracle έχουν αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις τους σε υποδομές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η επέκταση των data centers απαιτεί τεράστια ποσά όχι μόνο για servers και chips, αλλά και για ακίνητα, ηλεκτρική ενέργεια, ψύξη και δίκτυα.

Παράλληλα, οι τεχνολογικές εταιρείες αναζητούν νέους τρόπους χρηματοδότησης. Το Reuters σημείωσε στις 18 Αυγούστου ότι η έκρηξη των επενδύσεων στην AI συνοδεύεται από αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και μεγαλύτερη προσφυγή των τεχνολογικών ομίλων στις αγορές ομολόγων.

Η Alphabet, για παράδειγμα, άντλησε στις 19 Αυγούστου περίπου 3,9 δισ. δολάρια μέσω της πρώτης έκδοσης ομολόγων της σε αυστραλιανό δολάριο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας χρειάζονται ολοένα περισσότερα κεφάλαια για τις επενδύσεις τους στην AI.

Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα επιστρέψουν τα χρήματα

Η τεράστια επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στην προσδοκία ότι η ζήτηση για υπηρεσίες AI θα συνεχίσει να αυξάνεται και ότι τα έσοδα από αυτή την αγορά θα δικαιολογήσουν το κόστος των υποδομών.

Αυτό είναι το σημείο που δημιουργεί προβληματισμό στις αγορές.

Οι επενδύσεις αυξάνονται πολύ ταχύτερα από την αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο αρκετές εταιρείες θα μετατρέψουν την τεχνολογία σε αντίστοιχα έσοδα. Το Reuters επισήμανε ότι, παρά την ισχυρή χρηματιστηριακή πορεία που συνδέεται με την AI, επενδυτές και αναλυτές ανησυχούν για το ύψος των δαπανών, το κόστος χρηματοδότησης και το κατά πόσο οι μελλοντικές αποδόσεις θα ανταποκριθούν στις σημερινές προσδοκίες.

Η διαφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή η επένδυση δεν αφορά μόνο τα σημερινά κέρδη. Οι εταιρείες δεσμεύονται για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθούν σε βάθος χρόνου.

Αν η ζήτηση για AI εξελιχθεί όπως προβλέπουν οι τεχνολογικοί όμιλοι, οι τεράστιες αυτές υποδομές μπορεί να αποδειχθούν απαραίτητες. Αν όμως η αγορά αναπτυχθεί με βραδύτερο ρυθμό, οι εταιρείες θα πρέπει να διαχειριστούν ένα πολύ μεγάλο βάρος από συμφωνίες και επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογήσει.

Γιατί το ποσό των 3 τρισ. δολαρίων έχει σημασία

Το στοιχείο που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το ύψος της επένδυσης. Είναι η απόσταση ανάμεσα στα ποσά που βλέπει σήμερα ο επενδυτής και στις υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναλάβει οι εταιρείες για τα επόμενα χρόνια.

Οι περίπου 600 δισ. δολάρια κεφαλαιουχικών δαπανών που έχουν ήδη αναφερθεί δίνουν μια εικόνα της σημερινής κλίμακας. Οι περίπου 3 τρισ. δολάρια μελλοντικών δεσμεύσεων δείχνουν πόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνει η αγορά υποδομών της τεχνητής νοημοσύνης εφόσον υλοποιηθούν τα σχέδια των εταιρειών.

Και μαζί με την τεχνολογική κούρσα μεγαλώνει και η οικονομική έκθεση των ίδιων των εταιρειών. Η AI δεν είναι πλέον μόνο μια υπόθεση ανάπτυξης νέων μοντέλων και εφαρμογών. Έχει γίνει ένα τεράστιο επενδυτικό σχέδιο που απαιτεί chips, data centers, ηλεκτρική ενέργεια, δίκτυα και χρηματοδότηση.

Το επόμενο μεγάλο ερώτημα για τις Big Tech δεν είναι μόνο ποια εταιρεία θα αναπτύξει το καλύτερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Είναι και ποια θα καταφέρει να δικαιολογήσει το τεράστιο κόστος της κούρσας που έχει ήδη ξεκινήσει.