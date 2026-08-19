Με πέναλτι του Πασσά στο 94ο λεπτό ο Πανσερραϊκός νίκησε με 2-1 τον Πανθρακικό και πήρε την πρόκριση για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Σερραίοι ήταν το φαβορί και όταν άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Αλεξανδρόπουλο όλα έδειχναν ότι θα έπαιρναν εύκολη τη νίκη. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, είχαν αντίθετη άποψη.

Ο Πανθρακικός κατάφερε να ισοφαρίσει στο 24′ με τον Γκορντεζιάνι και κρατούσε το 1-1 μέχρι και τις καθυστερήσεις, οπότε το πιο πιθανό σενάριο ήταν η πρόκριση να κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

Τελικά κρίθηκε όντως από την άσπρη βούλα αλλά πριν το τέλος του ματς, καθώς στο 94′ ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι και ο Πασσάς εκτέλεσε και ευστόχησε για το 2-1, δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του.