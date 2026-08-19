Στιγμές αγωνίας αλλά και επίδειξη υψηλής αεροπορικής δεξιοτεχνίας καταγράφηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου στο αεροδρόμιο Akron-Canton στο Οχάιο των ΗΠΑ. Ο πιλότος ενός ιδιωτικού τζετ έκλεψε τις εντυπώσεις πραγματοποιώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη αναγκαστική προσγείωση, όταν ο μπροστινός τροχός του αεροσκάφους υπέστη σοβαρή βλάβη.



Το αεροσκάφος τύπου Cessna Citation της εταιρείας NetJets είχε απογειωθεί από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλες της Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο εμπρόσθιος τροχός προσγείωσης κόλλησε, καθιστώντας αδύνατη τη συνήθη διαδικασία. Με μοναδική ψυχραιμία, ο χειριστής κράτησε τη μύτη του τζετ ψηλά, ρολάροντας μόνο στους πίσω τροχούς για όσο το δυνατόν περισσότερο, αποτρέποντας έτσι μια σφοδρή σύγκρουση.

Βίντεο-ντοκουμέντο από το αεροδρόμιο αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές της αναγκαστικής προσγείωσης, όταν οι πίσω τροχοί του ιδιωτικού τζετ άγγιξαν το έδαφος. Ο πιλότος κράτησε τη μύτη του αεροσκάφους στον αέρα μέχρι την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας την επαφή με τον αεροδιάδρομο και αποτρέποντας τον κίνδυνο έκρηξης ή τραγικού ατυχήματος.

Όπως περιέγραψαν πυροσβέστες και αυτόπτες μάρτυρες, το τζετ πραγματοποίησε αρχικά κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο. Έμπειρος αεροπόρος που κατέγραψε το συμβάν ανέφερε πως ο χειριστής ακολούθησε πιστά τη λίστα έκτακτης ανάγκης, αλλά αφού ήταν αδύνατο να κατέβει το σύστημα προσγείωσης, προχώρησε στον ελιγμό. «Έκανε εξαιρετική δουλειά», τόνισε ο ίδιος για τους χειρισμούς.

Με την ακινητοποίηση του αεροσκάφους, τα οχήματα της Πυροσβεστικής και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν ακαριαία στο σημείο, διασφαλίζοντας την απόλυτη προστασία των επιβαινόντων.

Δείτε το βίντεο: