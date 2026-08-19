Συναγερμός σήμανε ξανά στη Μέση Ανατολή, καθώς τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευσε αστυνομικό τμήμα στην πόλη της Γάζας. Η φονική επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και βύθισε εκ νέου στο πένθος την περιοχή.



Σύμφωνα με επίσημες αναφορές από αξιωματούχους υγείας και ιατρικές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα, το νοσοκομείο Αλ Σίφα έγινε αποδέκτης των τραγικών συνεπειών του βομβαρδισμού.



Οι υγειονομικές αρχές της περιοχής επιβεβαίωσαν ότι στα επείγοντα περιστατικά μεταφέρθηκαν επτά σοροί, ενώ τουλάχιστον 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, ενώ η ατμόσφαιρα στην πόλη παραμένει εξαιρετικά τεταμένη.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών.



Νωρίτερα σήμερα, στον καταυλισμό προσφύγων Νούσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, σε μια ξεχωριστή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος, δήλωσαν γιατροί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.