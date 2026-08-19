Ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 19 Αυγούστου, ο 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Παλαιά Γιαννιτσού του Δήμου Μακρακώμης. Ο κατηγορούμενος προκάλεσε έντονη αναστάτωση και πανικό στους συγχωριανούς του, όταν αποφάσισε να διασκεδάσει πυροβολώντας με όπλο και καταστρέφοντας τις λάμπες του δημοτικού φωτισμού.



Η σοβαρή αυτή υπόθεση παραπέμφθηκε για Κύρια Ανάκριση λόγω της επικινδυνότητας των πράξεων του 57χρονου.



Ο συλληφθείς ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή. Όπως δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισής του, Δημήτριος Κρούπης, ο 57χρονος θα απολογηθεί επίσημα ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 12:30 το μεσημέρι.

Σε βάρος του 57χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία αδικημάτων με πιο βαριά την παράνομη οπλοφορία και κατοχή πυροβόλου όπλου. Επίσης υπάρχει η φθορά δημόσιας περιουσίας, αλλά και η εύρεση ναρκωτικών ουσιών, κατά την έρευνα των αστυνομικών.

«Πλούσια» τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ. – Κατασχέθηκε το πιστόλι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, κατά τη νομότυπη έρευνα των αστυνομικών του Α.Τ. Σπερχειάδας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι όπου διέμενε προσωρινά ο 57χρονος, παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το πυροβόλο όπλο (πιστόλι) με το οποίο αναστάτωσε όλο το χωριό.



Ειδικότερα, σε τσαντάκι που βρέθηκε πεταμένο στον προαύλιο χώρο της οικίας, καθώς και στο εσωτερικό του σπιτιού, κατασχέθηκαν εκτός του όπλου και φυσίγγια κάποια εκ των οποίων ήταν εντός γεμιστήρα, ένα μεγάλο μαχαίρι, αλλά και αυτοσχέδια τσιγάρα με κάνναβη. Επίσης οι αστυνομικοί συνέλεξαν πέντε κάλυκες από τους πυροβολισμούς που είχαν προηγηθεί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι το πιστόλι το είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του, ενώ παραδέχτηκε ότι εκείνος πυροβόλησε το βράδυ της Δευτέρας.



Σύμφωνα, μάλιστα, με μαρτυρίες κατοίκων του χωριού, ο 57χρονος είχε προβεί σε άσκοπους πυροβολισμούς και το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής (16/8).



Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το επίμαχο βράδυ της Δευτέρας ο 57χρονος συνοδευόμενος από μια 45χρονη φίλη του βρισκόταν στην πλατεία του χωριού. Εκεί, μετά τους πυροβολισμούς που ακούστηκαν αρχικά γύρω στις 22:30’ και στη συνέχεια μισή – μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, τους εντόπισε ο Πρόεδρος του χωριού, Γιάννης Δεληγιάννης που είχε ανησυχήσει από τη φασαρία. Εκείνη την ώρα ο κατηγορούμενος φέρεται να έσπαγε τη λάμπα από δημοτικό φωτισμό της πλατείας, κρατώντας ένα μεγάλο ξύλο.



Αφού δε συμμορφώθηκε στις συστάσεις του Προέδρου στη συνέχεια επιλήφθηκε η αστυνομία, την οποία είχαν ειδοποιήσει οι αναστατωμένοι κάτοικοι του χωριού.