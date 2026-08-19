Η Τραμπζονσπόρ έχει ρίξει μία από τις βόμβες του καλοκαιριού με την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ και θέλει να δώσει συνέχεια παίρνοντας και τον Καρίμ Μπενζεμά, όπως αναφέρουν στην Τουρκία.

Η ομάδα της Τραπεζούντας ξεσήκωσε τους οπαδούς της με την απόκτηση του Αιγύπτιου άσου που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και τώρα είναι σε συζητήσεις με τον Μπενζεμά που ετοιμάζεται για την αποχώρησή του από την Αλ Χιλάλ.

Οι Σαουδάραβες θέλουν να λύσουν το συμβόλαιο του Γάλλου επιθετικού και όπως αναφέρουν στην Τουρκία η Τραμπζονσπόρ θέλει να το εκμεταλλευτεί και ήδη έχει αρχίσει τις συζητήσεις μαζί του, με στόχο να ρίξει νέα μεταγραφική βόμβα.

Οι Τούρκοι ήταν σε συζητήσεις με την Αλ Χιλάλ έχοντας ως στόχο να αποκτήσουν τον Ντάρβιν Νούνιες, το γεγονός όμως ότι ο Μπενζεμά μπορεί να μείνει ελεύθερος αλλάζει τα δεδομένα, με το όνομα του Γάλλου φορ να έρχεται σε πρώτο πλάνο.