Ο Παναθηναϊκός πρόσφερε 8,5 εκατ. ευρώ στη Βέρντερ Βρέμης, όπως αναφέρει Δανός δημοσιογράφος, για την απόκτηση του Γενς Στάγκε, η απάντηση όμως ήταν αρνητική καθώς οι Γερμανοί θέλουν περισσότερα.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη κάνει πολλές μεταγραφές και θέλουν να συνεχίσουν, έχοντας ως στόχο να αποκτήσουν έναν μέσο που θα κάνει τη διαφορά. Ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει είναι ο Στάγκε και σύμφωνα με όσα γράφουν στη Δανία έκαναν δυνατή πρόταση στη Βέρντερ, με την οποία ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός φέρεται να πρόσφερε το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Βρέμης, η οποία όμως απάντησε αρνητικά καθώς θέλει περισσότερα για να πουλήσει τον 29χρονο Δανό χαφ, τον οποίο είχε αποκτήσει το καλοκαίρι του 2022 δίνοντας 4 εκατ. ευρώ στην Κοπεγχάγη.

Ο Στάγκε μετράει συνολικά 119 συμμετοχές στη Bundesliga έχοντας 26 γκολ και 13 ασίστ, ενώ την περασμένη σεζόν μέτρησε 29 συμμετοχές με 10 γκολ και 2 ασίστ. Σύμφωνα με τους Δανούς, επιθυμία του είναι να πάρει μεταγραφή έπειτα από τέσσερα χρόνια στη Βέρντερ και μένει να φανεί αν το «τριφύλλι» θα επανέλθει με νέα πρόταση.