Η Ντόλι Πάρτον, η «βασίλισσα» της κάντρι, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, συνήθιζε να αυτοσαρκάζεται. Υπάρχει μάλιστα ένα σχόλιό της, το οποίο το επανέλαβε τόσες πολλές φορές, που σκέφτηκε ότι ίσως καταλήξει να γραφτεί πάνω στον τάφο της.

«Κοστίζει πολλά λεφτά για να φαίνεσαι τόσο φθηνή» (It costs a lot of money to look this cheap), είπε η Πάρτον, η οποία πέθανε την Τρίτη 25/8, σε μια διάσημη ατάκα της, ενώ πρωταγωνιστούσε στην ταινία του 1982 «The Best Little Whorehouse in Texas».

Η διάσημη φράση έγινε το σύνθημα της Πάρτον και η ίδια είχε δηλώσει στο Vanity Fair το 2008 ότι αυτή η φράση πιθανότατα θα γραφτεί στον τάφο της, κάνοντας παράλληλα και «αρκετές απαραίτητες αστείες αναφορές στο πλούσιο στήθος της».

Το χιούμορ της σχετικά με τη χαρακτηριστική της εμφάνιση ως ξανθιά σεξοβόμβα προέκυψε από τα πρώτα χρόνια της Πάρτον, καθώς μεγάλωνε στην αγροτική κομητεία Σέβιερ του Τενεσί – και από αυτό που αποκαλούσε «την ιδέα που έχει μία κοπέλα της επαρχίας για τη γοητεία», όπως εξήγησε σε μια συνέντευξη το 2006.

«Λοιπόν, φθηνή εμφάνιση, φανταχτερή εμφάνιση», είπε η Πάρτον για το στιλ της.

«Κατά κάποιον τρόπο, πήρα για πρότυπο αυτή που αποκαλούσαν “το γύναιο της πόλης” στην πατρίδα μου, όταν ήμουν μικρή», είπε στην παρουσιάστρια της εκπομπής «The Early Show» του CBS, Τζούλι Τσεν, το 2006.

«Υπήρχε αυτή η γυναίκα που ήταν πολύ ελευθέρων ηθών, αλλά δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό και απλώς της έλεγα πόσο όμορφη ήταν, γιατί είχε αυτά τα υπέροχα ξανθά μαλλιά.

Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και όταν μιλούσα για το πόσο όμορφη ήταν, μου έλεγαν: “Α, είναι απλά μια φτηνιάρα”. Και σκέφτηκα: “Αυτό θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Θα γίνω φτηνιάρα!”. Και έτσι ακριβώς φαίνομαι», συνέχισε η Πάρτον.

Παρά τα όσα έλεγαν οι κριτικοί, η Πάρτον δεν ένιωσε ποτέ ντροπή για τη «φθηνή» εικόνα της καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, όπως είπε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο WorkLife Podcast με τον Άνταμ Γκραντ τον Απρίλιο του 2022.

«Όλοι έλεγαν: “Είναι φθηνιάρα”. Και στο μυαλό μου ως μικρού κοριτσιού, σκεφτόμουν: “Λοιπόν, αυτό ακριβώς θα γίνω όταν μεγαλώσω”. Ήταν πραγματικά η εμφάνιση που επιδίωκα. Δεν είχα φυσική ομορφιά. Οπότε, απλά μου αρέσει να μοιάζω έτσι όπως μοιάζω. Είμαι τόσο εξωστρεφής ως προς την προσωπικότητά μου, που χρειάζομαι η εμφάνισή μου να ταιριάζει με όλα αυτά», είπε.

Μια άλλη αγαπημένη φράση των θαυμαστών ήταν: «Είναι δύσκολο να είσαι διαμάντι σε έναν κόσμο από στρας».

Επίσης, αστειεύτηκε για τις υπερβολικές ρουτίνες ομορφιάς της και τον μακρύ κατάλογο των τεχνητών αισθητικών επεμβάσεων που έχει υποβληθεί όλα αυτά τα χρόνια.

«Ο κόσμος ρωτάει: “Πώς καταφέρνεις να φαίνεσαι τόσο νέα;”», είπε η Πάρτον στο BBC Newsnight το 2019. «Κι εγώ απαντώ: “Λοιπόν, καλός φωτισμός, καλοί γιατροί και καλό μακιγιάζ”».

Αργότερα ομολόγησε στην αυτοβιογραφία της, «Dolly: My Life and Other Unfinished Business»: «Έχω κάνει μικροδιορθώσεις, λίφτινγκ, περιποιήσεις και λιποαναρρόφηση, στα στήθη, τη μέση και τον πισινό και τέτοια, στα μάτια, το πιγούνι και πάλι από την αρχή, χάπια, απολέπιση και άλλα περιττά, και δεν θα σταματήσω ποτέ το κολλαγόνο». Και, όπως είπε στην εφημερίδα Guardian το 2011, «αν κάτι κρεμάει, χαλαρώνει ή σέρνεται, θα το τσακίσω, θα το ρουφήξω ή θα το βγάλω».

«Είναι όπως λέω πάντα: Μπορεί να φαίνομαι ψεύτικη, αλλά είμαι αληθινή εκεί που μετράει».

Άλλες κλασικές φράσεις ήρθαν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν το 1995, σχετικά με τα πράγματα που την εκνευρίζουν περισσότερο.

Μεταξύ των ξεκαρδιστικών απαντήσεών της ήταν: «Το να προσπαθώ να παίξω κιθάρα με αυτά τα νύχια πέντε ιντσών», «Όταν η κομητεία κηρύσσει κίνδυνο πυρκαγιάς για τα μαλλιά μου» και «Εξάνθημα από στρας».

Το μεγαλύτερο πρόβλημά της; «Κανείς δεν παρατηρεί ότι έχω και υπέροχο κώλο».

Η μακρά λίστα των αισθητικών επεμβάσεων της Πάρτον φέρεται να περιλάμβανε αύξηση στήθους, λίφτινγκ προσώπου και βλεφάρων, λιποαναρρόφηση και χειρουργική αφαίρεση περίσσειου δέρματος. Ήταν επίσης περήφανη οπαδός των fillers και του Botox.

Ωστόσο, «πρέπει απλώς να είσαι πολύ προσεκτική για να μην το παρακάνεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις», προειδοποίησε η Πάρτον κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Χάουαρντ Στερν τον Νοέμβριο του 2023.

«Κάθε φορά που μπαίνεις στο χειρουργείο, μπορεί να βγεις με άσχημο αποτέλεσμα», είπε.

Η 11 φορές νικήτρια των βραβείων Grammy αποκάλυψε σε ένα άλλο αυτοβιογραφικό βιβλίο της, το «Behind the Seams: My Life in Rhinestones», ότι η εκτεταμένη ρουτίνα ομορφιάς της, η οποία ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή καθημερινή εργασία, ξεκίνησε όταν έφτασε στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1980.

Εκείνη την εποχή, «άρχισα να κοιμάμαι με το μακιγιάζ μου, εν μέρει λόγω των σεισμών».

«Επιπλέον, σκέφτηκα: “Δεν βγαίνω στους δρόμους χωρίς μακιγιάζ, μπορεί να υπάρχουν κάμερες εκεί έξω! Θα είμαι πάντα έτοιμη!”», έγραψε.

Άλλες ατάκες της που έχουν μείνει:

«Όπως το βλέπω εγώ, αν θέλεις το ουράνιο τόξο, πρέπει να αντέξεις τη βροχή».

«Είμαι μια αυτοδημιούργητη γυναίκα, και τα ιατρικά έξοδα το αποδεικνύουν».

«Δεν με προσβάλλουν όλα αυτά τα ανόητα αστεία για τις ξανθιές, γιατί ξέρω ότι δεν είμαι χαζή – και ούτε ξανθιά είμαι».

Η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον ανακοίνωσε τον τραγικό θάνατό της σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα την Τρίτη.