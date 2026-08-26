Την Τετάρτη 26 Αυγούστου σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες.

Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 22 έως 36-38 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 23 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 20 έως 36-37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 23 έως 37-39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς, στα Επτάνησα από 24 έως 35-36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 23 έως 32-35 βαθμούς, στην Κρήτη από 26 έως 35 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη μέχρι 37, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές, με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.