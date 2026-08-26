Η υψηλή χοληστερόλη είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, από τη διατροφή έως τη γενετική προδιάθεση. Ωστόσο μια νέα μελέτη δείχνει ότι ένα φρούτο μπορεί να αποτελέσει έναν πραγματικά πολύτιμο «εργαλείο» για τη μείωση της LDL, δηλαδή της λεγόμενης «κακής» χοληστερίνης.

Ο λόγος για το αβοκάντο, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί από μια απλή διατροφική τάση σε έναν σύμμαχο της καρδιάς λόγω του είδους των λιπαρών που περιέχει.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Clinical Lipidology, ανέλυσε δεδομένα από 786 άτομα που συμμετείχαν στη δοκιμή Habitual Diet and Avocado Trial. Επρόκειτο για μια εξάμηνη μελέτη σε ενηλίκους άνω των 25 ετών με κοιλιακή παχυσαρκία.

Κατά τη διάρκειά της, οι μισοί συμμετέχοντες συνέχισαν τη συνηθισμένη διατροφή και τα συνήθη επίπεδα σωματικής δραστηριότητάς τους. Οι υπόλοιποι πρόσθεσαν ένα αβοκάντο την ημέρα στη διατροφή τους, χωρίς να κάνουν καμία άλλη αλλαγή στις διατροφικές τους συνήθειες ή στη φυσική τους δραστηριότητα.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μετρήσεις και συνέλεξαν δείγματα αίματος από τους συμμετέχοντες στην αρχή και στο τέλος της μελέτης. Η καθημερινή κατανάλωση αβοκάντο δεν συνδέθηκε με κάποια μεταβολή στο σωματικό βάρος, αλλά συσχετίστηκε με μείωση της LDL χοληστερόλης κατά 49 νανομόρια ανά λίτρο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η μείωση θα μπορούσε να μεταφραστεί σε περίπου 4% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου. Παρότι στην έρευνα η διαφορά χαρακτηρίστηκε ως «μέτρια», καρδιολόγοι επισημαίνουν ότι όταν πρόκειται για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, ακόμη και μικρές βελτιώσεις μπορεί να έχουν ουσιαστική σημασία.

Σημειώνεται πως σε προηγούμενη μελέτη του 2022, η οποία είχε δημοσιευθεί στο Journal of the American Heart Association, διαπιστώθηκε ότι όσοι έτρωγαν τουλάχιστον δύο μερίδες αβοκάντο την εβδομάδα είχαν κατά 16% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και κατά 21% χαμηλότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, συγκριτικά με όσους κατανάλωναν αβοκάντο σπάνια ή ποτέ.

Πώς βοηθά το αβοκάντο στη μείωση της χοληστερόλης

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους το αβοκάντο μπορεί να συμβάλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης. Τα οφέλη του προκύπτουν κυρίως από τα μονοακόρεστα λιπαρά που περιέχει, αλλά και από τις φυτοστερόλες, φυσικές φυτικές ενώσεις που μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από τις τροφές.

Παράλληλα, αποτελεί καλή πηγή φυτικών ινών, καθώς μισό αβοκάντο περιέχει περίπου 5 γραμμάρια. Οι φυτικές ίνες μπορούν να δεσμεύσουν μέρος της χοληστερόλης που προσλαμβάνεται μέσω της διατροφής και να βοηθήσουν τον οργανισμό να την αποβάλει.

Τα οφέλη του δεν περιορίζονται στη χοληστερόλη

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, τα οφέλη του αβοκάντο εκτείνονται πέρα από τον έλεγχο της χοληστερόλης. Πρόκειται για ένα τρόφιμο που προσφέρει κάλιο και μαγνήσιο, τα οποία σε συνδυασμό με τις φυτικές ίνες και τα ακόρεστα λιπαρά, μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε υγιή επίπεδα.

Περιέχει επίσης ελαϊκό οξύ, ένα μονοακόρεστο λιπαρό οξύ που συναντάται και στο ελαιόλαδο. Το συγκεκριμένο λιπαρό οξύ συνδέεται με μείωση της φλεγμονής και υποστηρίζει την καλή λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων.

Η υγιεινή διατροφή για την καρδιά δεν εξαρτάται από ένα μόνο τρόφιμο

Οι καρδιολόγοι προειδοποιούν, πάντως, ότι το αβοκάντο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελής λύση ή ως «μαγική» τροφή. Δεν αρκεί να προσθέσετε απλώς ένα αβοκάντο στην καθημερινότητά σας και να περιμένετε ότι τα προβλήματα χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης θα εξαφανιστούν.

Το συνολικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τρόπο ζωής. Οι διατροφικές αλλαγές μπορούν ασφαλώς να βοηθήσουν, αλλά αποτελούν μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Συνοπτικά, οι καρδιολόγοι προτείνουν τα ακόλουθα για τη μείωση της χοληστερόλης: